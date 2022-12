Irma Serrano cumplió 89 años, pero luce más joven (según fans): las fotos con las que cautivó

Irma Serrano se acaba de sumar a la lista de famosas de más de 60 años que no aparentan su edad.

Eso sí, lo que llamó la atención es que ‘La Tigresa’ está a punto de entrar a su novena década de vida y sigue cautivando a sus fans con su físico.

Irma Serrano cumplió 89 años e impactó con fotos de cómo luce en el 2022

Alejada de las polémicas relaciones que la caracterizaron en sus años mozos, el pasado 9 de diciembre, la actriz de 'El Santo vs. La Tigresa' (película que puedes ver gratis en ViX) llegó a los 89 años de edad con un íntimo festejo en su natal Chiapas (México).

Su sobrino Luis Felipe García contó al programa ‘Venga la alegría’ que lleva 13 años viviendo con él y su familia y que aprovecharon la ocasión para “consentirla, como debe de ser”.

En ese sentido, detalló que la celebración contó con comida chiapaneca, marimba y el clásico pastel.

En la cuenta oficial de Instagram de Irma Serrano se difundieron algunas fotos de la fiesta. En ellas, la también cantante apareció con su emblemático diseño de cejas, su lunar en medio de las mismas, así como un maquillaje rosado en los ojos.



Sus fans no dejaron pasar la oportunidad de felicitarla por su aniversario, así como señalar lo jovial que luce a sus casi 90 años.

“¡Qué bien se ve!”, “Tan hermosa y feliz”, “¡Se ve hermosa, saludable y más fregona que nunca!”, “Como siempre, bella” y “Me alegra verla tan bien” fueron algunos de los comentarios que le dejaron.



Lo cierto es que la actriz no solo goza de una gran belleza a sus 89 años, su salud también está en buenas condiciones. Según expuso su sobrino a ‘Venga la alegría’:

“No tiene colesterol, no tiene triglicéridos, no tiene ácido úrico, no tiene diabetes…”.



Luis Felipe García contó que “cada 6, 8 meses” le hacen estudios clínicos “completos” para asegurarse de que mantenga tan sana como hasta ahora.

Fotos de Irma Serrano de joven

En el marco de sus 89 años de edad, muchos de sus fans recordaron que la belleza ha caracterizado a ‘La Tigresa’ desde sus inicios en el mundo de los espectáculos.

Si bien su carrera empezó como modelo, fue su talento para la música lo que le aseguró un lugar en el corazón de la audiencia.



De igual manera, su incursión en las películas de los 60 la catapultó como una diva de la pantalla grande. Entre sus títulos más destacados se encuentran la saga de ‘El Santo’, ‘El extra’ y ‘La Martina’.



En el auge de su carrera, tuvo la oportunidad de compartir créditos con otras leyendas mexicanas como Carmen Salinas, Lucía Mendez y más.



Irma Serrano se distinguió de joven por su dramático delineado (estilo ‘cat eye’), el lunar en su frente y una melena llena de volumen.



Otro de los aspectos que destacó en su carrera fue que se convirtió en dueña del popular Teatro Fru Fru, ubicado en el centro de la capital mexicana.



En diciembre del 2009 anunció su retiro de los espectáculos y, desde entonces, radica con su familia en Chiapas.



Cuéntanos en los comentarios, ¿tenías idea de cómo luce actualmente Irma Serrano?, ¿crees que aparenta su edad o se ve más joven?