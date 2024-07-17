Gabriel Soto e Irina Baeva se separan: el motivo por el que supuestamente se acabó su relación

Video Irina Baeva y Gabriel Soto se separan: la ruptura que muchos veían venir

Gabriel Soto e Irina Baeva confirmaron su separación la noche del 16 de julio. Aunque hasta el momento, Irina Baeva no se ha pronunciado al respecto, en el comunicado emitido por el actor, éste aseguró que los motivos de su ruptura “se mantendrían en nuestro círculo cercano”.

Horas antes de hacer oficial su ruptura, la periodista Mandy Fridmann reportó en sus historias de Instagram el motivo por el que supuestamente se acabó la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva, luego de que un usuario le preguntara si la actriz “le puso el cuerno” al intérprete de 49 años.

“A eso te contestaría que…”, señaló afirmando con la cabeza. “Pero cuando hablo de Gabriel Soto o de Irina Baeva nunca me creen y el tiempo me termina dando la razón porque… ¿Se casaron? (no)”, detalló moviendo la cabeza de lado a lado.

Mientras que en una historia más, Mandy Fridmann reportó la razón por la que estarían acusando a Irina Baeva de supuestamente serle infiel al actor.

“Porque e l que juega con el público, cae en su propia trampa. Así como el que juega con fuego, se quema… lo mismo”, sentenció en referencia al montaje que Soto montó con Cecilia Galliano sobre una presunta relación para promocionar su obra de teatro ‘El Precio de la Fama’.

Gabriel Soto confirma ruptura con Irina Baeva

Sin revelar la causa de su separación, Gabriel Soto compartió en un comunicado que su relación con Irina Baeva había llegado a su fin. En su publicación de Instagram, el papá de Elissa y Miranda, hijas que tuvo con Geraldine Bazán, insistió en que su decisión fue tomada después de “varios meses de reflexión”.

“Con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación”, comunicó.