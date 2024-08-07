Irina Baeva lloraba en el camerino de ‘Aventurera’ por Gabriel Soto: “Estaba enamorada”

Video No solo la terminaron sin avisarle: Irina Baeva habría recibido otra mala noticia

Irina Baeva habría pasado momentos difíciles tras su ruptura con Gabriel Soto. El productor Juan Osorio reveló que la actriz rusa lloraba en su camerino de ‘Aventurera’ por su complicada situación con el actor, quien inesperadamente anunció su separación el 16 de julio.

En entrevista con el show radiofónico ‘Todo para la mujer’, el productor aplaudió el compromiso de Irina Baeva para interpretar a ‘Elena Tejero’ en la obra de teatro a pesar de los complicados momentos que vivía por su ruptura con Gabriel Soto.

“Yo creo que para Irina Baeva es un parteaguas, esto le enseñó a actuar mejor, a ser versátil, a tener una coraza porque se le juntó todo”, manifestó Juan Osorio este 7 de agosto.

En ese sentido, el productor de telenovelas reveló la razón por la que decidió continuar con el espectáculo y con Irina Baeva como protagonista, a pesar de las constantes críticas.

“Todos los ataques que le hicieron por el personaje injustamente, porque yo sabía que estaba verde, pero ¿cómo la vas a hacer crecer?, ¿cómo haces una protagonista?, paulatinamente, metiéndola al campo de ruedo y órale, a capotear”, declaró.

‘Aventurera’ fue una catarsis para Irina Baeva tras su ruptura

Juan Osorio aplaudió también la fortaleza de Irina Beva para continuar al frente de ‘Aventurera’ en medio de las constantes críticas y su ruptura con Gabriel Soto. Incluso, aseguró que la intérprete de 31 años llegó a derramar algunas lágrimas por el actor previo a su función como ‘Aventurera’.

“Me da muchísimo gusto la fortaleza que ha adquirido, eso le sirvió, la catarsis de la obra para poder superar lo que acaba de vivir de sus sentimientos”, dijo.

“Pues sí, tú la veías llorar en su camerino, es un ser humano, es una mujer que estaba enamorada, o que está enamorada, yo no lo sé, pero a la hora (de la función) había que limpiarse las lágrimas y salir a interpretar a Elena, lo tenía que hacer muy bien”, sentenció.