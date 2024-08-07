Irina Baeva

Irina Baeva lloraba en el camerino de ‘Aventurera’ por Gabriel Soto: “Estaba enamorada”

El productor Juan Osorio aseguró que la obra de teatro que protagoniza la actriz le sirvió de catarsis tras su polémica ruptura con Gabriel Soto.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video No solo la terminaron sin avisarle: Irina Baeva habría recibido otra mala noticia

Irina Baeva habría pasado momentos difíciles tras su ruptura con Gabriel Soto. El productor Juan Osorio reveló que la actriz rusa lloraba en su camerino de ‘Aventurera’ por su complicada situación con el actor, quien inesperadamente anunció su separación el 16 de julio.

En entrevista con el show radiofónico ‘Todo para la mujer’, el productor aplaudió el compromiso de Irina Baeva para interpretar a ‘Elena Tejero’ en la obra de teatro a pesar de los complicados momentos que vivía por su ruptura con Gabriel Soto.

PUBLICIDAD

Más sobre Irina Baeva

Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva
1 mins

Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva

Univision Famosos
¿Ya olvidó a Irina? Gabriel Soto responde si tiene un nuevo amor con famosa ‘influencer’
0:56

¿Ya olvidó a Irina? Gabriel Soto responde si tiene un nuevo amor con famosa ‘influencer’

Univision Famosos
¿Quiere un hermanito? Hijo de Ninel Conde responde tras rumores de boda de su papá con Irina
1:00

¿Quiere un hermanito? Hijo de Ninel Conde responde tras rumores de boda de su papá con Irina

Univision Famosos
Irina Baeva y Giovanni Medina habrían terminado su supuesta relación amorosa
1 mins

Irina Baeva y Giovanni Medina habrían terminado su supuesta relación amorosa

Univision Famosos
Gabriel Soto da sus primeras declaraciones tras ganar demanda a Laura Bozzo: “Tiene que haber respeto”
0:52

Gabriel Soto da sus primeras declaraciones tras ganar demanda a Laura Bozzo: “Tiene que haber respeto”

Univision Famosos
Irina Baeva y Gabriel Soto obtienen inesperado logro a casi un año de su ruptura
2 mins

Irina Baeva y Gabriel Soto obtienen inesperado logro a casi un año de su ruptura

Univision Famosos
Ninel Conde rompe el silencio ante supuesta relación de su ex, Giovanni Medina, con Irina Baeva
2 mins

Ninel Conde rompe el silencio ante supuesta relación de su ex, Giovanni Medina, con Irina Baeva

Univision Famosos
Cecilia Galliano explica por qué no es empática con Irina Baeva: “Hay mujeres malas”
1:17

Cecilia Galliano explica por qué no es empática con Irina Baeva: “Hay mujeres malas”

Univision Famosos
Ceci Galliano hace tajante petición ante supuestas infidelidades de Gabriel Soto a Irina Baeva
2 mins

Ceci Galliano hace tajante petición ante supuestas infidelidades de Gabriel Soto a Irina Baeva

Univision Famosos
Irina Baeva responde por qué ventiló las supuestas “infidelidades” de Gabriel Soto en TV
1:07

Irina Baeva responde por qué ventiló las supuestas “infidelidades” de Gabriel Soto en TV

Univision Famosos

“Yo creo que para Irina Baeva es un parteaguas, esto le enseñó a actuar mejor, a ser versátil, a tener una coraza porque se le juntó todo”, manifestó Juan Osorio este 7 de agosto.

En ese sentido, el productor de telenovelas reveló la razón por la que decidió continuar con el espectáculo y con Irina Baeva como protagonista, a pesar de las constantes críticas.

“Todos los ataques que le hicieron por el personaje injustamente, porque yo sabía que estaba verde, pero ¿cómo la vas a hacer crecer?, ¿cómo haces una protagonista?, paulatinamente, metiéndola al campo de ruedo y órale, a capotear”, declaró.

‘Aventurera’ fue una catarsis para Irina Baeva tras su ruptura

Juan Osorio aplaudió también la fortaleza de Irina Beva para continuar al frente de ‘Aventurera’ en medio de las constantes críticas y su ruptura con Gabriel Soto. Incluso, aseguró que la intérprete de 31 años llegó a derramar algunas lágrimas por el actor previo a su función como ‘Aventurera’.

“Me da muchísimo gusto la fortaleza que ha adquirido, eso le sirvió, la catarsis de la obra para poder superar lo que acaba de vivir de sus sentimientos”, dijo.

“Pues sí, tú la veías llorar en su camerino, es un ser humano, es una mujer que estaba enamorada, o que está enamorada, yo no lo sé, pero a la hora (de la función) había que limpiarse las lágrimas y salir a interpretar a Elena, lo tenía que hacer muy bien”, sentenció.


Relacionados:
Irina BaevaGabriel SotoPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD