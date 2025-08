Irina Baeva no se va de ‘Aventurera’: la actriz “no se rinde” a pesar de las críticas

Irina Baeva no se va de ‘Aventurera’. En medio de la polémica por su supuesta salida de la obra de teatro, la actriz rompió el silencio sobre su permanencia en el show.

La actriz reveló en conferencia de prensa que, a pesar de las duras críticas que ha recibido por su desempeño como ‘Elena Tejero’, no existe rival más débil que ella misma.

“Para mí, el rival más grande, más allá de las críticas y la gente que pueda salir a opinar, soy yo misma en el espejo. Todos los días trato de hacer algo y mejorar para ser una mejor persona, actriz, bailarina, cantante y Elena Tejero para dar el mejor espectáculo”, dijo al reportero Edén Dorantes este 11 de julio.

La villana de ‘La historia de Juana’ echó por la borda los rumores de su supuesta renuncia a Juan Osorio, asegurando que “como los buenos mexicanos”, no se rinde.

“No (nunca pensé en decir adiós), como lo dije, como los buenos mexicanos, yo como rusa mexicana no me rindo. Hay una frase que para mí ha sido (importante)… ‘ No puedes vencer a alguien que nunca se rinde’. Yo no me rindo, siempre voy a dar lo mejor de mí”, resaltó desde el interior del Salón Los Ángeles, en la Ciudad de México.

“Nunca voy a estar a favor de la gente que critica con tal y de decir algo. Hay una gran frase: ‘si no tienes nada qué decir, mejor callarte’", agregó.

Finalmente, Irina Baeva aseguró sentirse "feliz" y "agradecida" con la respuesta que la gente ha tenido con 'Aventurera' en los últimos días, resaltado que Juan Osorio ha tomado en cuenta la opinión del público.

“Creo que yo no puedo sentirme más feliz, más agradecida. Gracias Juan por la confianza, te lo dije desde el día uno y te lo digo ahorita, no me puedo sentir más bendecida con sus palabras, con su apoyo... Más allá de las críticas, creo que de mi parte, aquí hemos estado (toda la semana) ensayando, preparándonos. Estamos tomando las opiniones de la gente con mucha humildad y con mucho respeto, viendo qué de todo eso nos puede servir para que nosotros podamos mejorar”, dijo.

“No saben la respuesta tan más bonita que hemos tenido del público. Tenemos un momento muy impresionante porque es como una fiesta, porque esto, ‘Aventurera’, no es de nosotros, es del público y es una fiesta… Es muy bonito escuchar de la gente ‘wow, no es nada de lo que se dice afuera’”, puntualizó.

Juan Osorio reitera su confianza en Irina Baeva

Por otro lado, Juan Osorio reiteró su confianza en todo el elenco de 'Aventurera', pero sobre todo en Irina Baeva, quien a pesar de las duras críticas se mantuvo firme en su trabajo. Asimismo, resaltó que pese a que ya había tomado una decisión sobre la obra, el apoyo del elenco ha hecho que "el barco no se hunda".

“Yo había tomado una decisión por todas las críticas, pero lo que más gusto me dio y con la experiencia que me quedo es la unión que hay en esta compañía. Quiero decirles a todos que me llena de orgullo, y por eso está todo el elenco aquí, el decir ‘Juan, todos nos unimos y este barco no se hunde, se mantiene a flote con Irina'. Irina ha tenido la fortaleza de las críticas, de los ataques, pero yo nunca la he visto dudar en su baile, en su trabajo”, enfatizó.

“Yo confié desde el principio en Irina. Ella se ha partido el alma, así que ella merece estar en este proyecto y yo la respaldo en compañía de todos los actores. A mí me emocionó mucho ver, hace unos minutos, como se juntaron todos para decir ‘estamos con Irina, lo que ella decida, estamos apoyándola’. Para todos los que pensaron que este barco se estaba hundiendo, les tengo una mala noticia: No se hunde, está a flote y, además, está con los mejores guerreros", sentenció.