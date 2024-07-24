Irina Baeva revela la forma en la que Gabriel Soto terminó su relación a meses de su “boda”

Video El video de la “boda” que asegura Irina Baeva tuvo con Gabriel Soto: su vestido, el anillo y más

Irina Baeva confirmó que fue Gabriel Soto quien decidió poner fin a su larga relación a tan solo meses de haberse “casado” en un enlace simbólico.

Fue en entrevista con Hola! Américas que la actriz aseguró que celebraron “una boda, una ceremonia espiritual” el pasado 27 de marzo, en la residencia que él tiene en Acapulco, Guerrero.

La vida que empezaron como “marido y mujer”, sin embargo, no duró mucho tiempo pues el actor terminó con ella a mediados de este julio.

Así rompió Gabriel Soto con Irina Baeva

Irina Baeva explicó que fue el 13 de julio, mismo día en el que ella se reunió con el empresario Víctor González en el evento ‘SíMiPlaneta’, cuando Gabriel Soto finalizó su idilio.

La rusa negó que el galán de telenovelas hubiera resuelto romper influenciado por las especulaciones de que ella lo habría engañado con el magnate, lo que, además, afirma no hizo.

“Tengo la fecha exacta del día que él tomó la decisión de terminar nuestra relación… ese día fue el día que yo tuve el evento donde nos vimos (Víctor y yo) por primera y por última vez en nuestras vidas”, señaló.

Quien diera vida a la villana del melodrama Amor Dividido, que puedes ver aquí en ViX, desveló que Soto sí le expuso las causas por las que no deseaba seguir a su lado.

“Tengo una carta en la cual las razones no son muy claras y no hay ninguna mención del tema de infidelidad”, puntualizó al respecto.

Baeva no quiso compartir el contenido del escrito: “Yo creo que eso sí me lo guardaré para mí, tampoco me gustaría dar tanto detalle y ser tan específica”.

“Lo que sí te puedo decir es que los motivos ahí tampoco son muy claros”, hizo hincapié la actual protagonista de ‘Aventurera’.

Lo que Irina sí precisó es que el final de su romance con Gabriel era algo que no esperaba que ocurriera ya que, para ella, las cosas marchaban pese a los problemas que tenían.

“Me tomó por sorpresa”, indicó acerca del comunicado que él lanzó el 16 de julio para hacer pública la separación. “Porque días previos a esto estábamos juntos”.

“Estábamos juntos en el hospital, estábamos juntos haciendo súper, estábamos juntos haciendo planes, proyectos. Y de pronto sucedió de esta forma”, añadió.

Irina Baeva no ha hablado con Gabriel Soto

Irina Baeva reveló que desde el instante que Gabriel Soto anunció su ruptura, no han vuelto a hablar y compartió por qué, al menos ella, se ha mantenido distanciada.

“No hay comunicación porque me doy cuenta de que también es momento de retirarme y de yo escogerme a mí misma, a lo mejor por primera vez en esta situación. Es momento de amarme yo, de escogerme yo”, mencionó.

“Se hizo todo lo humanamente posible para que las cosas se pudieran solucionar, como cualquier pareja, como cualquier tema que pudo haber estado surgiendo, que nosotros estuvimos tratando de solucionar”, agregó.

La también cantante confesó que aún está enamorada del intérprete, pero admitió que no sabe si lo aceptaría de regreso si él le llegara a pedir volver.