Irina Baeva habla por primera vez de Víctor González: así “apareció” el millonario en su vida

Video Revelan cómo Gabriel Soto supuestamente informó a Irina Baeva sobre su ruptura: “Por mensaje de texto”

En medio de su polémica ruptura con Gabriel Soto, Irina Baeva habló por primera vez de Víctor González, millonario empresario con el que ha sido vinculada sentimentalmente y con el que, supuestamente, habría sido infiel a su exprometido.

En entrevista con HOLA! USA, la actriz rusa habló abiertamente del hijo del doctor Simi, a quien conoció “cuatro días” antes de hablar con la publicación.

PUBLICIDAD

“Víctor González apareció en mi vida hace cuatro días en un evento para el cual yo fui contratada. Lo conocí, compartí con él tiempo mínimo”, señaló.

La intérprete de 31 años no solo descartó una relación sentimental con el millonario empresario sino que hasta negó tener una amistad. Incluso, insistió en que al evento para el que fue contratada asistieron dos influencers más.

“No hay ninguna relación de amistad, no nos conocemos, no lo conozco, no sé nada de él. Fue la primera y la última vez que lo vi en mi vida, el día que asistí al evento que tiene que ver con la fundación de Simiplaneta, al cual asistí al lado de otras dos influencers. Las tres fuimos contratadas para crear contenido y estar presentes en el evento. No hay ninguna relación de nada”, puntualizó.

Gabriel Soto terminó con Irina Baeva por razones que no le quedaron claros

Irina Baeva negó tajante que los rumores sobre una presunta infidelidad con el empresario hayan influido en la decisión de Gabriel Soto de terminar su relación.

La villana de Nadie Como Tú (telenovela que puedes ver en ViX) aseveró que el intérprete de 49 años le expresó por escrito sus razones para terminar su compromiso, en las que, a pesar de no ser “muy claras”, según la actriz rusa, él jamás refiere a una infidelidad.

“No. Y esa respuesta la tengo muy clara y por eso quiero ser muy tajante en este sentido, porque el día que Gabriel toma la decisión de terminar con esta relación, que fue unos días antes del comunicado, ese rumor todavía ni siquiera existía. Tengo la fecha exacta del día que él tomó la decisión de terminar nuestra relación. Tengo una carta en la cual las razones no son muy claras y no hay ninguna mención del tema de infidelidad”, dijo.

PUBLICIDAD

“Y eso ni siquiera existía en el panorama, porque ese día fue el día que yo tuve el evento donde nos vimos por primera y por última vez en nuestras vidas. Entonces, esa no puede ser la razón de la ruptura”, señaló tajante.

Por último, Irina Baeva compartió que “guardaría” para ella los argumentos que Gabriel Soto le expuso en una carta para terminar su relación.

“Yo creo que eso sí me lo guardaré para mí, tampoco me gustaría dar tanto detalle y ser tan específica. Lo que sí te puedo decir es que los motivos ahí tampoco son muy claros”, concluyó.