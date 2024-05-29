Emmanuel Palomares habla de sus besos con Irina Baeva: así enfrenta rumores de celos de Gabriel Soto

Video Irina Baeva se reencuentra con su ex Emmanuel Palomares: ¿Gabriel Soto estalla en celos?

A ocho años de haber terminado su noviazgo, Irina Baeva y Emmanuel Palomares volverán a ser pareja en una obra de teatro. El reencuentro de la expareja puso en la mira a Gabriel Soto por los posibles celos que sentiría.

Emmanuel Palomares e Irina Baeva volverán a ser pareja en la ficción a ocho años de haber terminado su noviazgo. Al respecto de esta unión profesional para la obra de teatro ‘Aventurera’, el actor venezolano habló de su reencuentro con su expareja.

“Estoy muy contento de este reencuentro profesional, ciertamente ya nos conocemos y estoy seguro que va a ser un gran trabajo por lo profesional y lo entregada que es, lo mismo de mi parte, junto con todo el elenco”, explicó en el programa Todo para la mujer, este 28 de mayo.

Sobre cómo es trabajar con Irina Baeva, quien en el pasado fue su pareja sentimental, el intérprete de 33 años insistió en que está muy contento de trabajar con ella, así como con el resto del elenco de ‘Aventurera’.

“Nada difícil, yo estoy muy tranquilo, esto es un trabajo profesional donde venimos a dejar el corazón como yo acostumbro en todos mis proyectos. Yo estoy muy contento de que esté ella, de que esté Daniel, de que esté Nicola, el señor Salvador, Coco, creo que ha sido una gran elección”, subrayó.

¿Gabriel Soto podría sentir celos de Emmanuel Palomares?

Debido a que en la puesta en escena podría haber besos entre la expareja, Emmanuel Palomares respondió a la incógnita sobre si Gabriel Soto podría sentir celos.

“La verdad es que no (podría haber celos), yo creo que somos profesionales y mi trabajo es venir a hacer lo mejor que puedo para ustedes”, recalcó.

Mientras que sobre los besos que podría haber entre él e Irina Baeva, señaló: “Aún no (nos besamos), pero si vienes a ver la obra, vas a ver todo lo que sucede dentro de esta historia con grandes personajes”, sentenció.

Irina Baeva ya cerró su historia con Emmanuel Palomares

Previo a las declaraciones de Emmanuel Palomares, Irina Baeva ya había dejado claro que su historia de amor con su exnovio se había cerrado. Incluso, resaltó en entrevista con Edén Dorantes que ambos eran grandes amigos, por lo que Gabriel Soto no tiene ningún problema en que trabajen juntos.

“ No, no tendría por qué (sentir celos Gabriel Soto)”, declaró contundente al reportero. “Nosotros tenemos mucha confianza. Te digo lo mismo en cuanto a los comentarios (de Geraldine Bazán), las historias ya se cerraron, el libro ya está cerrado… A la página ya se le dio la vuelta desde hace muchísimo tiempo”, dijo.