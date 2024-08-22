Emmanuel Palomares

“Que se disfruten”: amigo de Irina Baeva y Emmanuel Palomares aviva sospechas de reconciliación

El actor Daniel Elbittar se refirió a la supuesta reconciliación de los famosos luego de que la actriz rusa confirmara el fin de su relación con Gabriel Soto.

Los rumores sobre una supuesta reconciliación entre Irina Baeva y Emmanuel Palomares a 8 años de su ruptura siguen creciendo. El actor Daniel Elbitar alimentó las sospechas tras responder algunas preguntas de la prensa.

El protagonista de El Amor No Tiene Receta (que puedes ver en ViX) se refirió al vínculo afectivo entre Irina Baeva y Emmanuel Palomares, sus compañeros de ‘Aventurera’.

“Si está pasando algo (entre ellos), que lo disfruten. Están solteros los dos y que se disfruten. Yo no he visto nada y si lo vi, tampoco te lo voy a decir”, expresó el 21 de agosto en el estreno en México de la película ‘Caras Vemos’.

Aunque Daniel Elbittar no confirmó ni negó la supuesta reconciliación de Irina Baeva y Emmanuel Palomares, quienes hace unos días fueron captados juntos a bordo de una camioneta, en la que ella intentó ‘esconderse’ debajo de una cobija, sí deseó la felicidad de sus amigos.

“Qué sean felices, me caen muy bien los dos. Ojalá que tengan algo, les deseo lo mejor”, puntualizó.

Irina Baeva y Emmanuel Palomares no han regresado, aseguran

En medio de estas especulaciones, el productor Juan Osorio señaló que entre los actores no existe nada más que una amistad y una relación laboral.

“No, no… Yo te digo que no. Los dos están muy bien ubicados y los dos son muy respetuosos”, respondió tajante a la reportera Berenice Ortiz el 20 de agosto.

Mientras que este 22 de agosto el periodista Alex Rodríguez pudo confirmar en ¡Siéntese Quien Pueda! que “no hay nada entre ella y Emmanuel Palomares. La actriz está centrada en su futuro profesional”.

Irina Baeva y Emmanuel Palomares terminaron su relación en 2016. De acuerdo con la actriz, la ruptura se debió a que ambos prefirieron darle prioridad a su carrera sin darse cuenta de que habían descuidado su relación.

