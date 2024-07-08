Ex de Irina Baeva responde tajante sobre su futuro en ‘Aventurera’: ella estaría “mal a nivel personal”

Video Irina y su ex Emmanuel se dan apasionados besos en ‘Aventurera’, mientras vinculan a Gabriel y Cecilia

Las especulaciones sobre la presunta salida de Irina Baeva de 'Aventurera' continúan. Luego de el productor Juan Osorio diera a conocer que “haría cambios” en la obra de teatro tras duras críticas a la actriz, Emmanuel Palomares respondió tajante sobre el futuro de su exnovia en la puesta en escena.

El actor, que también forma parte del elenco de 'Aventurera', confirmó en ¡Siéntese Quien Pueda! que la obra de teatro sufriría cambios. Sin embargo, defendió el trabajo de Irina Baeva como Elena Tejero.

“Más que allegados sí fuimos, pero ahora somos compañeros de trabajo, donde nos vemos jueves, viernes y sábado… Es una mujer entregada… claro que nos besamos, pero como personajes Mario y Elena porque es una historia de amor… Yo la veo entregada, disciplinada… por supuesto que no ha de ser nada fácil todo lo que está viviendo en términos de críticas”, señaló en la emisión de este 8 de julio.

Irina Baeva estaría mal por un tema "personal"

Al respecto, Alex Rodríguez cuestionó a Emmanuel Palomares sobre el futuro de Irina Baeva en 'Aventurera' no sin antes revelarle que, en un acercamiento con el representante de la actriz , éste le aseguró que “el motivo por el que está mal a nivel personal” es por Gabriel Soto.

“Tengo entendido que hace tan solo unos días, Juan Osorio, el productor de Aventurera, reunió a los actores. Tuvieron una charla y propio Juan dijo que de esa reunión salió completamente destrozada, con dolor y tristeza Irina Baeva. Mi pregunta es: ¿van a destituir a Irina Baeva sí o no?”, dijo el presentador.

“Antes de que me respondas, te cuento que he hablado con su representante y me dice que ella va a continuar y que el motivo por el que está mal a nivel personal no es porque la vayan a echar sino porque Gabriel Soto se va a someter a unas pruebas durante los próximos días que son bastante delicadas, ¿qué información tienes tú y qué fue lo que pasó en esa reunión?”, agregó.

Ante este contexto, Emmanuel Palomares le deseó pronta recuperación a Gabriel Soto y, aunque confirmó que en días pasados sí sostuvieron una reunión importante con el productor de 'Aventurera', el intérpete de 33 años se negó a dar detalles.

“Espero que mi colega (Gabriel Soto) esté muy bien porque finalmente , en términos de salud, lo más importante es estar bien. Ciertamente tuvimos una reunión, el productor Juan Osorio con todo el elenco donde se dijeron cosas muy importantes con respecto a lo que va a pasar las semanas próximas”, narró.

“Nos dijo que va a salir a dar una información muy importante, no estoy seguro si mañana martes o el miércoles, va a decir todo lo que está pasando. Ya estamos enterados, pero por supuesto que no puedo darte esa opinión. Me encantaría, pero no puedo decirlo”, refutó.

Por último, aseguró que si bien sabe cómo se encuentra Irina Baeva en su relación con Gabriel Soto actualmente, él no está calificado para hablar del tema.