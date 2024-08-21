Irina Baeva

Ventilan si Irina Baeva y Emmanuel Palomares regresaron tras truene de ella con Gabriel Soto

La actriz fue captada ‘escondiéndose’ de la prensa mexicana mientras iba a bordo de una camioneta en la que también viajaba su exnovio. Irina Baeva habría tratado de ocultarse con una cobija.

Por:
Elizabeth González.
Video Irina Baeva presume sus besos con Emmanuel Palomares tras ruptura con Gabriel Soto

Irina Baeva y Emmanuel Palomares encendieron rumores de nuevo romance tras ser captados juntos a bordo de una camioneta, en la que ella intentó ‘esconderse’ debajo de una cobija.

En medio de estas especulaciones, el productor Juan Osorio ventiló si es verdad que Irina Baeva y Emmanuel Palomares retomaron su relación tras truene de la actriz rusa con Gabriel Soto.

“No, no… Yo te digo que no”, respondió tajante el también productor de ‘Aventurera’, obra de teatro que ambos actores protagonizan.

“Los dos están muy bien ubicados y los dos son muy respetuosos”, puntualizó sin entrar en más detalles sobre la vida personal de Irina Baeva y Emmanuel Palomares, quienes hace 8 años terminaron su noviazgo.

Los rumores de una posible reconciliación

Irina Baeva y Emmanuel Palomares se reencontraron en mayo pasado durante los ensayos de ‘Aventurera’, obra de teatro donde volverían a ser pareja.

Los besos que protagonizan y su química en el escenario dieron pie a especulaciones sobre una supuesta molestia de Gabriel Soto, quien no estaría de acuerdo en que trabajaran juntos.

Al respecto, fue la misma intérprete de 31 años quien señaló que su entonces novio Gabriel Soto “no tendría por qué” sentir celos y que Emmanuel Palomares y ella solo eran “muy buenos amigos”.

“Nosotros tenemos mucha confianza. Te digo lo mismo en cuanto a los comentarios (de Geraldine Bazán), las historias ya se cerraron, el libro ya está cerrado… A la página ya se le dio la vuelta desde hace muchísimo tiempo”, resaltó el 28 de mayo.

“(Emmanuel y yo) somos muy buenos amigos. Lo quiero mucho. Me dio muchísimo gusto que estuviera aquí. Es una persona a la que le tengo mucha confianza. Es una persona a quien quiero mucho y le deseo todo el éxito del mundo y me da muchísimo gusto que vaya a poder estar y vaya a poder ser parte de esto”, detalló.

Tras su polémica ruptura con Gabriel Soto, Emmanuel Palomares expresó públicamente su apoyo a Irina Baeva. Sin embargo, los rumores de una supuesta reconciliación se desataron luego de que la actriz fue captada ‘escondiéndose’ de la prensa mientras viajaba en la misma camioneta que el actor.

Relacionados:
Irina BaevaEmmanuel PalomaresPolémicas de famososFamosos

