Irina Baeva y Emmanuel Palomares juntos de nuevo: así hablan de su relación

Video "Ya no quiero estar contigo": Irina Baeva recuerda el día que Emmanuel Palomares terminó con ella

Irina Baeva y Emmanuel Palomares están juntos de nuevo. Antes de comenzar una relación con Gabriel Soto, la actriz rusa sostuvo una relación por dos años con el galán venezolano, con quien ocho años después volverá a coincidir en la obra de teatro Aventurera.

Este lunes 27 de mayo, el productor Juan Osorio presentó al elenco de la puesta en escena Aventurera, de la que Irina Baeva es protagonista al lado de Daniel Elbittar.

PUBLICIDAD

A este elenco también se suma Emmanuel Palomares, con quien la intérprete de 31 años sostuvo una relación entre 2014 y 2016. Al respecto de este reencuentro profesional, Irina Baeva dejó en claro cómo es su relación con su exnovio.

“Somos muy buenos amigos. Lo quiero mucho. Me dio muchísimo gusto que estuviera aquí. Es una persona a la que le tengo mucha confianza. Es una persona a quien quiero mucho y le deseo todo el éxito del mundo y me da muchísimo gusto que vaya a poder estar y vaya a poder ser parte de esto”, declaró a Edén Dorantes.

¿Gabriel Soto celoso por reencuentro con Emmanuel Palomares?

Ante la pregunta de algunos reporteros sobre si Gabriel Soto podría sentir celos por la cercanía que tendría con su exnovio, Irina Baeva respondió contundente que su historia con Emmanuel Palomares está “cerrada” desde hace mucho tiempo.

“No, no tendría por qué (sentir celos)”, declaró contundente. Nosotros tenemos mucha confianza. Te digo lo mismo en cuanto a los comentarios (de Geraldine Bazán)… Las historias ya se cerraron, el libro ya está cerrado… A la página ya se le dio la vuelta desde hace muchísimo tiempo”, sentenció.

Emmanuel Palomares feliz de reencontrarse con Irina Baeva a ocho años de su ruptura

Al igual que Irina Baeva, el intérprete de 33 años se mostró entusiasmado por volver a coincidir con su exnovia, con quien mantiene una gran amistad.

“Estoy muy contento de compartir con ella esta historia. Ya nos conocemos. Es una mujer disciplinada, entregada y sé que está poniendo el corazón para hacer a Elena, que no es cualquier cosa”, dijo a Edén Dorantes.

PUBLICIDAD

“Es una gran responsabilidad y me parece una gran elección que hizo Juan, entonces estoy muy contento de compartir con ella, con alguien así de profesional”, subrayó.