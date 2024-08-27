Emmanuel Palomares rompe el silencio sobre su relación con Irina Baeva: “Estoy muy contento”

Video Irina y su ex Emmanuel se dan apasionados besos en ‘Aventurera’, mientras vinculan a Gabriel y Cecilia

Emmanuel Palomares puso fin a los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Irina Baeva desde hace meses, sobre todo, tras la ruptura de la actriz con Gabriel Soto.

El actor dejó en claro que si bien existe “buena energía” entre él y la intérprete de 31 años, prefiere mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación.

“Nunca soy de ponerme a hablar de mis cosas personales y esta no sería la excepción. Pero hay una buena energía”, advirtió a Edén Dorantes en una entrevista del 26 de agosto.

Sin embargo, reconoció que existe muy buena química entre ellos tanto arriba como abajo del escenario, dejando expuestos algunos detalles que ha tenido con Irina Baeva.

“Acabo de llevarle a su camerino a Irina (Baeva) arepas, patacón… (Hay) buena energía, pasarlo bien. Más allá de lo que se pueda comentar, estoy muy contento, estoy pasándola bien”, puntualizó.

Irina Baeva y Emmanuel Palomares solo serían amigos

En medio de estas especulaciones, el productor Juan Osorio señaló que entre los actores solo existe una amistad, así como una relación laboral.

“No, no… Yo te digo que no. Los dos están muy bien ubicados y los dos son muy respetuosos”, dijo a Berenice Ortiz el 20 de agosto.

Mientras que el periodista Alex Rodríguez comentó en ¡Siéntese Quien Pueda! que entre Irina Baeva y Emmanuel Palomares “no hay nada”, según pudo confirmar.

“La actriz está centrada en su futuro profesional”, declaró el 22 de agosto.