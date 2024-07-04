¿Irina Baeva deja Aventurera tras polémica? Juan Osorio anuncia presencia de “nueva” actriz

Video Irina y su ex Emmanuel se dan apasionados besos en ‘Aventurera’, mientras vinculan a Gabriel y Cecilia

En medio de las duras críticas que ha generado el desempeño de Irina Baeva como protagonista de Aventurera, Juan Osorio anunció cambios en la obra de teatro y reveló la presencia de una “nueva” actriz en el papel de 'Elena Tejero'.

Televisa Espectáculos informó que será el próximo 18 de julio cuando el productor de 'El amor no tiene receta' presente “a la nueva Aventurera”, así como otras “sorpresas”, entre ellas, la presencia de Nicola Porcella y su hijo Emilio.

“El productor Juan Osorio confirmo en exclusiva a #TelevisaEspectaculos que el 18 de julio se conocerá a la nueva Aventurera, mismo día en que estrenará Nicola Porcella… Y no son las únicas sorpresas que se preparan: el 3 de agosto , Emilio Marcos se presentará junto a La Sonora Santanera”, publicaron en X este 4 de julio.

¿Irina Baeva deja Aventurera? Lo que se sabe

Aunque en la publicación no se aclara si Irina Baeva dejará el papel de Elena Tejero, la presencia de una nueva protagonista podría hacer referencia a que a partir del 18 de julio la novia de Gabriel Soto estaría alternando funciones con una nueva actriz.

Asimismo, se desconoce si Nicola Porcella alternará funciones con los personajes de Emmanuel Palomares o Daniel Elbittar o si se integrará a la obra con otro personaje.

Hasta el momento, Irina Baeva no ha hecho comentarios sobre su supuesta salida de Aventurera.

Así respondió Irina Baeva a quienes critican su trabajo en Aventurera

Luego de su debut como ‘Elena Tejero’, Irina Baeva respondió contundente a los comentarios negativos que surgieron por su trabajo.

La actriz señalo que si bien su actuación podría no gustarle a todos, ella prefería ignorar los comentarios, sobre todo si venían de personas que no habían visto su trabajo. Además, advirtió que “en gustos se rompen géneros”.

“Todas las críticas son bienvenidas siempre y cuando sean constructivas, cada quien puede tener una opinión y un comentario al respecto, la verdad es que hay muchas cosas, a ti te pueden encantar las hamburguesas y a mí no gustarme, no tiene absolutamente nada de malo, como bien lo dicen, en gustos se rompen géneros… está bien que a alguien le guste, está bien que a alguien no le guste, es totalmente normal, nada es blanco-negro en esta vida”, declaró en el show El Gordo y La Flaca el 25 de junio.

