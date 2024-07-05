¿Ya hay nueva 'Aventurera'? Ella es la famosa actriz que sustituiría a Irina Baeva

Video Irina y su ex Emmanuel se dan apasionados besos en ‘Aventurera’, mientras vinculan a Gabriel y Cecilia

El productor Juan Osorio reveló que presentaría a una “nueva Aventurera” el próximo18 de julio, luego de las duras críticas que Irina Baeva recibió por su interpretación de ‘Elena Tejero’ desde su debut.

En medio de las especulaciones sobre la presunta salida de Irina Baeva de Aventurera, Juan Osorio fue interceptado por algunos medios de comunicación en el exterior del Salón Los Ángeles, ubicado en la Ciudad de México, donde aseguró que la presión mediática lo llevó a hacer cambios en la obra.

PUBLICIDAD

“Hay que saber escucharlos a ustedes, como dije al principio cuando llegué”, explicó entre empujones con los reporteros, entre ellos, Berenice Ortiz.

“(Fue por) la prensa; sobre todo, ustedes atacaron con todo. Entonces hay que ver, pero bueno, vamos a esperar a esta noticia. Hay que ver los ajustes que tenemos que hacer, los cambios que tienen que hacer y bueno, ya veremos, ¿no? Yo creo que estamos en una remodelación”, agregó.

¿María León reemplazará a Irina Baeva?

Aunque Juan Osorio no reveló el nombre de la próxima Aventurera ni confirmó la salida oficial de Irina Baeva de la obra, uno de los reporteros lo cuestionó sobre la posibilidad de que fuera la cantante María León, a lo que el productor, sin decir una palabra, habría afirmado con el dedo índice.

Al mismo tiempo en que Juan Osorio era cuestionado por los reporteros sobre el futuro de Irina Baeva en la obra, la novia de Gabriel Soto abandonó el recinto sin dar declaraciones.

María León, ¿la nueva Aventurera? Imagen María León / Instagram

Irina Baeva enfrenta a quienes critican su trabajo en Aventurera

Luego de su debut como ‘Elena Tejero’, Irina Baeva respondió contundente a los comentarios negativos que surgieron por su trabajo. La actriz señalo que si bien su actuación podría no gustarle a todos, ella prefería ignorar las críticas.

“Todas las críticas son bienvenidas siempre y cuando sean constructivas, cada quien puede tener una opinión y un comentario al respecto, la verdad es que hay muchas cosas, a ti te pueden encantar las hamburguesas y a mí no gustarme, no tiene absolutamente nada de malo, como bien lo dicen, en gustos se rompen géneros… está bien que a alguien le guste, está bien que a alguien no le guste, es totalmente normal, nada es blanco-negro en esta vida”, declaró en el show El Gordo y La Flaca el 25 de junio.

PUBLICIDAD