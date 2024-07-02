Gabriel Soto confirma que Irina se quedó en un hotel y aclara por qué, ¿rompieron por Cecilia Galliano?

Video Captan a Irina Baeva llegando a hotel en medio del escándalo de Gabriel Soto: ya no estarían juntos

Gabriel Soto se pronunció acerca del motivo por el que Irina Baeva se quedó a dormir en un hotel en medio de las especulaciones de que él sostiene un romance con Cecilia Galliano.

Este 29 de junio, el canal de YouTube ‘Kadri Paparazzi’ difundió un video en el que la actriz aparece llegando al alojamiento, ubicado en la Ciudad de México, donde pasó la noche.

El clip salió a la luz días después de que en el programa Hoy se diera a conocer que presuntamente ella y el actor ya habrían concluido su relación.

“Fuertes rumores aseguran que la pareja estaría separada desde hace algunas semanas”, indicó el colaborador Jonathan Barajas.

Además, puntualizó que el supuesto rompimiento se dio luego de que Baeva “descubriera unos mensajes subidos de tono en el celular” de Soto que eran para Galliano.

El reportero de la emisión expuso que debido a la presunta separación, el galán de telenovelas se estaría quedando en la casa de la argentina, “en lo que Irina abandona el departamento que compartía” con él.

Gabriel Soto revela la razón por la que Irina Baeva durmió en un hotel

Después de los señalamientos de que su idilio con Irina Baeva concluyó, Gabriel Soto aclaró por qué ella no acudió al apartamento que habitan para descansar.

“Es que se quedó ahí (en el hotel) porque está cerca del teatro y tuvo unas pruebas de vestuario”, aseveró en declaraciones presentadas por ‘Sale el sol’ este 1 de julio.

Actualmente, la estrella rusa estelariza el musical ‘Aventurera’, al que, por cierto, su prometido no ha acudido a verla.

Acerca de dicha ausencia, el protagonista de Amor Dividido, melodrama que puedes ver aquí en ViX, explicó sus razones.

“La verdad es que no he podido. Estamos dando función nosotros sábados y domingos, ella está dando función jueves, viernes y sábado, pero yo he tenido muchísimo trabajo. Ya iré pronto”, dijo a ‘Ventaneando’.

Gabriel Soto afirma que Irina Baeva aprobó crear rumores con Cecilia Galliano

En repetidas ocasiones, Gabriel Soto ha afirmado que los señalamientos de que comenzó un amorío con Cecilia Galliano los lanzaron ellos junto con el productor Gerardo Quiroz.

Lo anterior, justifica, fue para promocionar la obra que encabezan, ‘El precio de la fama’, cuya historia es sobre lo que pasan dos celebridades.

Ahora, el intérprete recalcó que Irina Baeva “obviamente estaba enterada desde un principio” de dicho plan de mercadotecnia, por lo que entre ellos “todo está bien”.

“Desde abril lo platicamos”, señaló al respecto. “Sabíamos que iban a empezar a hablar y a especular muchas cosas”.