No soportó: Irina Baeva habría renunciado “dos veces” a Aventurera tras críticas a su trabajo

Juan Osorio anunció la presencia de una nueva Aventurera tras las duras críticas que recibió Irina Baeva por su trabajo. En medio de la polémica, Niurka señaló que “por chismes” sabe que la actriz intentó “retirarse dos veces” de la obra.

Por:Elizabeth González
A poco más de dos semanas de su debut como ‘Elena Tejero’, Irina Baeva habría renunciado “dos veces” a Aventurera tras críticas a su trabajo, según ha podido enterarse Niurka Marcos.

En medio de la supuesta salida de Irina Baeva de Aventurera, la vedette reveló que ha sabido “por chismes” que la novia de Gabriel Soto intentó dejar la obra de teatro ante las duras críticas.

"Yo pienso que al rato va a salir el peine… puede ser una novela, puede ser algo que negoció Juan con ella… La verdad no sé”, alegó en De Primera Mano este 4 de julio.

“Lo que sí yo he sabido por chismes de pasillo es que ella ha intentado retirarse dos veces porque obviamente no le ha gustado todo lo que se ha armado”, agregó.

Niurka Marcos aseguró que, en medio de la supuesta renuncia de Irina Baeva a Aventurera, Juan Osorio logró convencerla de continuar en la obra.

“Juan la ha convencido de que se quede y está bien porque yo creo que, independientemente de hay personas que nacen con esa sangre y con ese arte para poder hacer ese tipo de personajes, también creo que una persona que le ponga dedicación, amor, empeño y humildad al personaje podría lograr algo interesante”, apuntó.

Irina Baeva podría dejar Aventurera: lo que se sabe

El productor Juan Osorio anunció que presentaría a una “nueva Aventurera” el próximo 18 de julio. Asimismo, reveló cambios en el elenco de la obra de teatro que, hasta ahora, protagoniza Irina Baeva.

“El 18 de julio se conocerá a la nueva Aventurera, mismo día en que estrenará Nicola Porcella… Y no son las únicas sorpresas que se preparan: el 3 de agosto , Emilio Marcos se presentará junto a La Sonora Santanera”, dio a conocer Televisa Espectáculos el 4 de julio en X.

La noche de ese mismo día, Irina Baeva se negó a hablar de su presunta salida de la obra. Sin embargo, Juan Osorio confirmó que la presión mediática lo llevó a hacer cambios en la obra.

“Hay que saber escucharlos a ustedes, como dije al principio cuando llegué. (Fue por) la prensa; sobre todo, ustedes atacaron con todo. Entonces hay que ver, pero bueno, vamos a esperar a esta noticia. Hay que ver los ajustes que tenemos que hacer, los cambios que tienen que hacer y bueno, ya veremos, ¿no? Yo creo que estamos en una remodelación”, dijo sin negar o confirmar la salida de Irina Baeva de Aventurera. Sin embargo, habría dejado entrever que María León podría ser parte de estos cambios.

