Famosa influencer y su bebé de 8 meses hospitalizados tras accidente de auto: su esposo murió

La creadora de contenido española y su hijo, Mauro, continúan internados luego de que el vehículo en el que viajaban se impactara con una camioneta y un camión. Su marido, Francisco Javier Solans Mallor, perdió la vida en el percance.

Dayana Alvino
Video Muere bebé de ‘influencer’ en accidente doméstico: ella da detalles para alertar a padres

La famosa ‘influencer’ Rebeca Labara y su bebé de tan sólo 8 meses, Mauro, se encuentran hospitalizados luego de resultar heridos en un accidente automovilístico.

Francisco Javier Solans Mallor, su marido y director del Centro de Banca Comercial de BBVA en Vitoria, murió, de acuerdo con El Heraldo España. Tenía 45 años.

Así fue el accidente de Rebeca Labara y su familia

Según ABC Aragón, la Guardia Civil informó que el percance se produjo a las 12:35 horas (tiempo local) en el kilómetro 155,100 de la carretera N-240-Tarragona-San Sebastián, en la ciudad de Barbastro, en la provincia de Huesca.

El portal Diez Minutos reporta que las primeras investigaciones señalan que el vehículo en el que viajaban Rebeca Labara, su pareja e hijo habría invadido el carril contrario, impactándose de frente contra una furgoneta y, después, con un camión articulado.

Al lugar arribaron los servicios de emergencias de diversas dependencias. Javier Solans Mayor, quien manejaba el coche, perdió la vida en el acto.

La creadora de contenido, conocida en redes sociales por ‘A Trendy Life’, y Mauro fueron sacados del carro y trasladados en ambulancia al Hospital Clínico de Zaragoza.

ABC Aragón afirmó, tras lo sucedido, que Labara fue “ingresada grave” y que su retoño había “resultado ileso”.
Entre tanto, la conductora de la camioneta, de 21 años, fue evacuada en helicóptero al Hospital San Jorge de Huesca con lesiones severas.

¿Cómo se encuentran Rebeca Labara y su bebé?

El Periódico de Aragón da a conocer que el estado de salud de Rebeca Labara y el de Mauro “es bueno y se encuentran fuera de peligro”.

Esta actualización es secundada por El Periódico de Cataluña, que expone que ambos “afortunadamente se encuentran estables dentro de la gravedad”.

Fuentes sanitarias confirmaron a ‘Hoy Aragón’ que ella necesitará una larga recuperación y que su nene no presentaba heridas visibles, pero que ha sido monitoreado por precaución.

Al momento, la familia de la estrella de plataformas digitales no se ha pronunciado públicamente acerca de lo ocurrido.

Rebeca Labara y su bebé, Mauro, siguen hospitalizados.
