Muertes de famosos

Influencer que soñaba con ser madre muere tras dar a luz: luchó por años contra la infertilidad

Hailey Okula, conocida en redes como ‘Nurse Hailey’, falleció por complicaciones en el parto. La noticia fue confirmada por su esposo en redes sociales.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video “No me siento bien”: las últimas palabras de la ‘influencer’ que deseaba ser mamá y murió tras dar a luz

Hailey Okula, influencer que soñaba con ser madre y que luchó por años contra la infertilidad, murió tras dar a luz a su primer hijo.

La noticia fue confirmada por su esposo Matthew Okula, quien a través de sus redes confirmó la partida de la famosa conocida como ‘Nurse Hailey’.

“Con el corazón roto comparto la desoladora noticia del inesperado fallecimiento de mi preciosa esposa, Hailey Marie Okula, de complicaciones en el parto”, escribió el 1 de abril.

Nurse Hailey murió por complicaciones en el parto.
Nurse Hailey murió por complicaciones en el parto.
Imagen Nurse Hailey / Instagram


“Las palabras no pueden transmitir la profundidad de la pérdida sufrida. Hailey era mucho más de lo que hubiera soñado como esposa y compañera. Era preciosa, inteligente, trabajadora, apasionada, digna de confianza y, sobre todo, increíblemente leal. Durante casi 13 años, estuvo a mi lado en los momentos más difíciles, amándome sin fin, incluso cuando sentía que no merecía ese amor. Ella era mi todo”, agregó.

Matthew, quien es miembro del departamento de Bomberos de Los Ángeles, resaltó que por años estuvieron intentando convertirse en padres. Incluso, compartió imágenes del tratamiento de fertilidad al que se sometió la ‘influencer’.

“La fuerza de Hailey no tenía igual. Las palabras no pueden describir lo mucho que queríamos ser padres. Después de años de luchas de infertilidad y un largo y desafiante proceso de fertilización in vitro, estábamos encantados de estar esperando a Crew”, declaró.

“Hailey enfrentó cada obstáculo con tanto coraje y amor, aunque su cuerpo pasó por tanto, nunca vaciló. Nunca olvidaré el momento en que me rompí, disculpándome por el precio que el proceso le cobraría”, sentenció.

El esposo de Hailey Okula no reveló en su publicación más detalles sobre el fallecimiento de la ‘influencer’. Sin embargo, en Fox 11 de Los Ángeles informó que sufrió un “paro cardíaco” minutos después de dar a luz a su hijo.

“Quería tanto ser mamá”, declaró Matthew en el canal mientras sostenía entre sus brazos al recién nacido.

