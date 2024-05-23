Influencer mexicana ‘JousFit’ sufre “infarto cerebral” luego de que le inyectaran bótox

Video Muere la influencer Luana Andrade, de 29 años, tras someterse a una liposucción

La ‘influencer’ mexicana conocida como ‘JousFit’ sufrió un “infarto cerebral” luego de que le inyectarán bótox en el rostro.

Fue su pareja, Oscar Infante, quien dio a conocer en Instagram que el 21 de mayo acudieron a una clínica en Dubái, donde actualmente residen.

La también empresaria, explicó él, solicitó al especialista que únicamente le colocara “la mitad de la dosis” y el procedimiento continuó de forma normal.

¿Qué le ocurrió a ‘JousFit’?

Oscar Infante relató que ‘JousFit’ comenzó a experimentar malestares en el momento que se disponían a abandonar las instalaciones del local.

“Justo se abre el elevador cuando ella me dice: ‘Me siento mareada’. (…) De repente me dijo: ‘Se me está nublando la vista y me voy a desmayar’”, expuso ante la cámara en una historia de la red social.

El entrenador ‘fitness’ detalló que, minutos después, la emprendedora se desvaneció mientras permanecía recostada en un sillón.

“A los dos segundos de haberse desmayado comienza a convulsionarse horrible y entonces llegó el doctor, yo me alteré, y él me dice muy tranquilo, ecuánime, que ‘es la presión’”, mencionó.

Al notar que una ambulancia no llegaba, pese a que él pidió a personal del establecimiento que llamara, Infante marcó para solicitar una.

“Ya estando en el hospital le hicieron un MRI (imagen por resonancia magnética), para ver si tenía algún daño neuronal, pruebas físicas del martillito y estudios de sangre, todo básicamente”, enunció.

“Encontraron que tuvo un infarto cerebral, pero es uno crónico, algo que no fue un episodio ocasionado por esto”, agregó.

Oscar apunta que el diagnóstico que los médicos les dieron “es que fue un ataque como de nerviosismo, estrés, caos por las jeringas que le dieron miedo” a la modelo: “Yo no soy partidario de esta teoría”.

‘JousFit’ comenzó a sentirse mal luego de que el especialista le inyectara bótox en el rostro. Imagen JousFit/Instagram

¿Cómo se encuentra ‘JousFit’?

Este 22 de mayo, ‘JousFit’ reapareció en su perfil de la red social. En los clips, ella sale desde la comodidad de su hogar.

“Ya me siento mejor. Ayer fue un día horrible, ahorita ya se los cuento más tranquila, pero ayer entre ‘Oscarcito’ y yo llore y llore como del miedo, del susto, de todo”, reconoció.

Ella platicó que, en el tiempo que atravesó su problema de salud, optó por pensar positivamente: “(Me) decía, ‘si le digo a mi cerebro que estoy mal, me voy, no logro salir de esta. (…) Pensé que me iba a morir”.

“El doctor me dijo: ‘Gracias a que eres una persona tan sana, o sea, tan saludable en tu alimentación y que haces ejercicio diario, la libraste’”, puntualizó.

En cuanto al motivo por el que se puso mal, la celebridad de internet especuló: “Creemos que en esa clínica mezclaban el bótox con otro químico, no sé, me imagino que para que dure más”.

“(Pensamos) eso porque cuando ya íbamos saliendo en la ambulancia, el doctor se le acercó a Oscar y le dijo: ‘Que no le hagan estudios de sangre, no los necesita, que solamente la tranquilicen en el hospital y le pongan suero’”, comentó.

Hasta la fecha, ‘JousFit’ no ha dado a conocer si piensa interponer alguna denuncia contra el doctor que le realizó el procedimiento estético.