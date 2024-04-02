Hijos de Ana Layevska ya crecieron: así de grandes lucen Masha y Santiago

Video Ana Layevska muestra el avance de su pequeña hija Masha, al intentar hablar ruso

Después de casarse con Rodrigo Moreira, Ana Layevska se convirtió en mamá de dos hijos: Masha es su hija mayor y Santiago es su hijo menor.

Así de grandes lucen los hijos de Ana Layevska

PUBLICIDAD

La hija mayor de la actriz se llama Masha y nació el 9 de diciembre de 2017. La pequeña nació en el Hospital Español de la Ciudad de México a las 10:37 a.m., según la revista ¡HOLA! México.

Masha es la primogénita de la actriz. Imagen Ana Layevska / Instagram



A pesar de que la actriz ha sido cautelosa al publicar fotografías de su hija, ocasionalmente la comparte en sus redes sociales, revelando cómo se ve Masha a sus casi 7 años.

El segundo hijo de Ana Layevska se llama Santiago. El niño llegó al mundo el 30 de marzo de 2020. La intérprete acompañó el anuncio de su nacimiento con una serie de fotografías en las que por primera vez mostró el rostro del bebé.

Santiago es el segundo hijo de la actriz. Imagen Ana Leyevska / Instagram



Hoy en día, el pequeño Santiago luce enorme a sus 4 años. De hecho, el pasado jueves, la actriz de ‘Mi Secreto’ (telenovela que puedes ver en ViX) le dedicó a su hijo amorosas palabras por su cumpleaños.

“Y si… la verdad es que el día que naciste Santi, nacieron todas las flores. Gracias por enseñarme el amor incondicional, por tu carisma, tu sonrisa tan increíble, la paz que das y la mejor compañía. ¡Feliz cumpleaños mi amor!”, anotó.

Así de grandes lucen los hijos de Ana Layevska. Imagen Ana Layevska / Instagram