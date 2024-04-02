Hijos de Ana Layevska ya crecieron: así de grandes lucen Masha y Santiago
La actriz debutó en la maternidad con el nacimiento de Masha. Santiago, su segundo hijo, llegó dos años después.
Después de casarse con Rodrigo Moreira, Ana Layevska se convirtió en mamá de dos hijos: Masha es su hija mayor y Santiago es su hijo menor.
Así de grandes lucen los hijos de Ana Layevska
La hija mayor de la actriz se llama Masha y nació el 9 de diciembre de 2017. La pequeña nació en el Hospital Español de la Ciudad de México a las 10:37 a.m., según la revista ¡HOLA! México.
A pesar de que la actriz ha sido cautelosa al publicar fotografías de su hija, ocasionalmente la comparte en sus redes sociales, revelando cómo se ve Masha a sus casi 7 años.
El segundo hijo de Ana Layevska se llama Santiago. El niño llegó al mundo el 30 de marzo de 2020. La intérprete acompañó el anuncio de su nacimiento con una serie de fotografías en las que por primera vez mostró el rostro del bebé.
Hoy en día, el pequeño Santiago luce enorme a sus 4 años. De hecho, el pasado jueves, la actriz de ‘Mi Secreto’ (telenovela que puedes ver en ViX) le dedicó a su hijo amorosas palabras por su cumpleaños.
“Y si… la verdad es que el día que naciste Santi, nacieron todas las flores. Gracias por enseñarme el amor incondicional, por tu carisma, tu sonrisa tan increíble, la paz que das y la mejor compañía. ¡Feliz cumpleaños mi amor!”, anotó.
Tanto Masha como Santiago son fruto del matrimonio que Ana Layevska formó con Rodrigo Moreira, con quien se casó el 13 de abril de 2014 en una íntima ceremonia en la Hacienda San Antonio del Puente, en Morelos.