Famosa ‘influencer’ es hospitalizada tras mantener intimidad con 583 hombres en seis horas

Video Valeria Márquez fue al doctor la mañana que le quitaron la vida: estas son las cirugías que tenía

La famosa ‘influencer’ Annie Knight fue hospitalizada tras mantener relaciones sexuales con 583 hombres en seis horas de un mismo día.

La propia modelo, de 28 años, informó mediante Instagram que la internaron dos días después de completar lo que se trató de un reto.

PUBLICIDAD

“Estar hospitalizada después de estar con 583 [hombres] en un día no estaba en mi carta de bingo para este 2025”, escribió encima de un video en el que aparece desde la cama en la clínica.

¿Qué le sucedió a Annie Knight?

Hablando sobre lo sucedido con Us Weekly, Annie Knight detalló que experimentó mucho “sangrado” luego de completar su desafío, el 18 de mayo.

“Definitivamente estaba un poco irritado ahí abajo y me hice un pequeño corte”, explicó la australiana sobre lo que ocurrió.

De acuerdo con el medio, ella señaló que padece endometriosis, por lo que no estaba segura de si su síntoma se debía a esa condición o a que sostuvo intimidad con esas personas.

“Seguro que sobreviviré, pero es bastante doloroso y desagradable en este momento”, reconoció acerca de cómo se sentía.

Annie Knight en recuperación

Luego de ser atendida por especialistas, Annie Knight compartió con la mencionada revista una actualización sobre su estado.

“Simplemente ha llegado al punto ahora, creo, donde mi cuerpo ha dicho: ‘Oye, el cortisol alto no puede funcionar’. Básicamente empeorando mi endometriosis”, indicó.

“Además, sabemos que los desequilibrios hormonales pueden causar períodos irregulares y abundantes. Así que, desafortunadamente, eso es lo que he estado lidiando desde entonces”, dijo.

Ella explicó que los días previos a su evento fueron “bastante estresantes” porque lo estaba organizando y al mismo tiempo compró su “casa soñada”.

“En todos mis videos fui muy honesta sobre el hecho de que me sentía bien antes, durante y después. Así que la parte física del desafío no fue tanto el problema”, afirmó.

PUBLICIDAD

“Fue más como los efectos posteriores, supongo, de la cantidad de estrés que me puse a mí misma”, agregó al respecto.

La estrella de OnlyFans puntualizó que su cuerpo ha “chocado con una pared” y que está “agotada” y “quemada”, pero mantiene la esperanza.