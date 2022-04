Horacio Pancheri reveló qué provocó sus rupturas amorosas: él tuvo la culpa

Actualmente, Horacio Pancheri disfruta de su relación con Isa Valero, quien es arquitecta y se mantiene ajena al mundo de la actuación.

No obstante, antes de Isa, el actor argentino encontró el amor en la industria del espectáculo en tres ocasiones: con sus noviazgos con las actrices Grettell Valdez, Paulina Goto y Marimar Vega.

Las relaciones de Horacio Pancheri no son desconocidas para sus fans, pero poco se sabe sobre qué provocó los rompimientos. Para sorpresa de muchos, el actor de 39 años recientemente reveló el problema que estuvo latente en sus tres noviazgos con actrices, el cual, a la larga provocó las rupturas.

Horacio Pancheri reveló qué provocó sus rupturas amorosas



A lo largo de los años, el actor de ‘El juego de las llaves’ ha demostrado que mantiene en alta estima a sus exnovias. Por ejemplo, mostró su gusto y felicidad cuando se enteró de la boda de Marimar Vega.

Además, en una reciente entrevista con Mara Castañeda halagó la belleza de sus exnovias. “Qué guapas todas”, expresó.

En esta charla con Mara, Pancheri ahondó un poco en estos amores pasados. Admitió la responsabilidad que tuvo en el fin de estas relaciones, y recalcó que no fue por infidelidad.

“No me aguantaron. Nunca [fui infiel]. Fui celoso, eso sí. Mis tres quiebres fueron por celos míos”.



El actor de Vencer el Pasado advirtió que en estas relaciones, él pensaba que era seguro. Sin embargo, la realidad era que no, lo cual provocaba que tuviera miedos e inseguridades que volcaba en sus parejas.

“Pobrecita Grettell, pobrecita Pau y Marimar”



Afortunadamente, Horacio identificó que los celos estaban afectando sus relaciones y comenzó a hablarlo en terapia.

“Vas trabajando, vas escarbando a fondo con tu terapeuta”.

Este proceso le ha ayudado en su actual relación con Isa Valero. Si bien, Pancheri reconoció que sí le da cierta tranquilidad que Isa no tenga nada que ver con el medio artístico, pero lo que en realidad ha ayudado a su relación es que él se siente bien consigo mismo.

“Me da un poco más de tranquilidad tal vez [que no esté en el medio], pero no quiere decir que me deja tranquilo. [Estoy] tranquilo porque yo ya estoy confiando en mí básicamente, entonces eso hace que uno esté confiado con su pareja, sea quien sea”.

¿Cómo inició la relación de Horacio Pancheri e Isa Valero?



A mediados de febrero de 2021, el actor de ‘El juego de las llaves’ e Isa Valero hicieron pública su relación en redes sociales.

El inicio de su noviazgo fue criticado, ya que habían pasado pocas semanas del anuncio de la separación de Pancheri y Marimar Vega, con quien mantuvo una relación de casi año y medio.



No obstante, las críticas no afectaron el amor de Horacio e Isa, quienes se conocieron hace unos años en un partido de fútbol en Valle de Bravo, México. En ese entonces, ambos tenían pareja.

Los caminos del actor y la arquitecta se juntaron nuevamente, una vez que ambos eran solteros y desde entonces han compartido una relación que incluso en un futuro podría terminar en boda.

"Se platica mucho [el tema de casarse]. Isa es muy católica. Antes de embarazarse quiere casarse. No tenemos una fecha planeada [el tema de boda] pero pronto vendrá”.



Por el momento, Horacio e Isa viven juntos.