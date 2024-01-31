Hijo de Talina Fernández anhela “poder vender las casas” que heredó la presentadora para “poder viajar”

Video Así es la lujosa casa de Talina Fernández en Acapulco que está en renta: esto cuesta por día

Patricio Levy, hijo de la fallecida Talina Fernández, reapareció a días de que le negaran ser internado en un hospital de la Ciudad de México, pese que él aseguraba que su “corazón está muy mal”.

En medio de sus complicaciones de salud, ‘Pato’, como lo llaman afectuosamente, se pronunció sobre la herencia que dejó la presentadora, quien murió en junio del año pasado.

Hijo de Talina Fernández desea “vender las casas” que dejó su mamá

El creador de contenido se sinceró al respecto del anhelo que tiene porque se resuelva el proceso necesario para que pueda acceder al legado que destinó la ‘Dama del Buen Decir’.

“Me agobia el futuro, que se arreglen ya todos los trámites”, indicó en entrevista para el programa ‘De primera mano’, transmitida este 30 de enero.

‘Pato’ Levy dejó clara la razón por la que le interesa concluir este asunto: “Poder ya vender las casas de mi mami para que ‘Coco’ y yo podamos seguir cada quien su camino y su vida”.

“Tener ya el control de mi vida y poder enfocarme en mis hijos, poder viajar con mis chavitos, que nunca lo he hecho”, explicó.

“Que Dios me dé salud para poder caminar, estar bien, sonreír, no tener dolores, que no me falte el aire, no necesitar oxígeno en la noche para dormir”, agregó.

El primogénito de la comunicadora hizo hincapié en que los herederos que ella asignó, entre los que también se encuentran sus nietos, retoños de Mariana Levy, tienen claro qué les corresponde.

“Los trámites legales, ya todo está claro como el agua, ya se abrió todo, ya le dijo a cada quien qué le va a tocar a cada uno y la única bronca es: ahora véndela”, mencionó.

¿Cuántas casas tenía Talina Fernández?

Entre sus bienes, Talina Fernández contaba con tres residencias: una ubicada en la capital mexicana, en Bosques de Las Lomas; otra, en Acapulco, Guerrero; y la última, en Tequesquitengo, Morelos.

Acerca de la última propiedad, ella compartió en junio de 2022 que pensaba venderla, toda vez que se encuentra en una zona insegura.

“Es un lugar muy violento, no hay vigilancia, te piden (pagar) derecho de piso, uso de suelo, todas esas cosas (y) yo ya no estoy en edad de vivir en zozobra”, relató a ‘Ventaneando’.

En aquel entonces, Patricio puntualizó a TVNotas que el precio sería de 153 mil dólares. Por el momento se desconoce si la vivienda ya fue adquirida.

Por otro lado, tras el paso del huracán Otis por la conocida ‘Perla del Pacífico’ en octubre de 2023, el inmueble de la actriz ahí localizado sufrió severos daños, según informó el productor.