Hijo de Niurka responde si saldría con un hombre tras salida del clóset de su hermana

Video Hija de Niurka se declara "'baby' lesbiana": ella es la doctora que ahora es su novia

Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos, reaccionó al romance que su hermana Romina comenzó con la doctora e ‘influencer’ Laura Salazar.

“Está feliz. Creo que mi labor, lo mejor que puedo hacer, es apoyarla y estar al lado de ella cada vez que lo necesite”, dijo en entrevista, difundida por la reportera Berenice Ortiz este 15 de enero.

El actor comentó que no le desconcertó que la cantante se diera una oportunidad sentimental, por primera vez, con una mujer.

“La neta es que cuando uno vive sin prejuicios, ninguna noticia es sorpresa, como que solamente te adaptas a la situación y lo abrazas con mucho amor, y eso es lo que hice”, explicó.

El también intérprete de ‘Labios de miel’ reveló que la creadora de contenido le cae “bien”, pese a que no la conoce “mucho” y la ha visto “pocas veces”.

¿Emilio Osorio andaría con un hombre?

Aunque Emilio Osorio sostiene un noviazgo con Leslie Gallardo desde hace poco más de un año, fue cuestionado sobre si “experimentaría esta etapa del amor con un hombre”.

“Yo siempre vivo hasta el día de hoy y el mañana quién sabe”, respondió en primer lugar el retoño del productor Juan Osorio.

Tras la insistencia en si sus palabras significaban que no se cerraría “a tener una relación con un caballero”, él aclaró: “No, eso quiere decir que hasta el día de hoy soy heterosexual, sí, totalmente”.

El artista de 22 años compartió que, de darse el caso de vincularse con una persona de su mismo género, no le resultaría un conflicto debido al modo en el que lo criaron.

“Gracias a Dios fui educado con una manera de ver la vida más relajada y no tan dramática, entonces es que justamente yo no tendría problema en ningún momento si en algún punto pasa”, aseveró.

En julio de 2023, Emilio reconoció, durante su participación en La Casa de Los Famosos México, que “tenía justo la curiosidad” sobre su orientación sexual mientras grababa la telenovela Mi Marido Tiene Más Familia.

Niurka Marcos apoya a Emilio y Romina

Previamente Niurka Marcos declaró, a ‘Venga la alegría’, que tomó de forma “natural” el que ‘Romi’, como la llama cariñosamente, esté saliendo con Laura Salazar.

Además, aseguró que tanto la compositora como Emilio “están listos para informarme a mí lo que sea” con respecto a sus decisiones.