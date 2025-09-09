Emilio Osorio

Hijo de Niurka responde a quienes lo llaman ‘nepo baby’ luego de que su papá lo defendiera

Emilio Osorio respondió qué es lo que realmente piensa de que se cuestione si ha conseguido sus trabajos por ser hijo del productor Juan Osorio.

Emilio Osorio, hijo de Niurka y Juan Osorio, reaccionó a los señalamientos de que sería un ‘nepo baby’ por participar en los proyectos de su papá.

El actor actualmente forma parte del elenco de la telenovela Amanecer, a cargo del reconocido productor, dando vida a ‘Tonatiuh Talavera’, un joven que nació con Trastorno del Espectro Autista.

Desde que se informó que el también cantante aparecería en el melodrama, en redes sociales comenzó a señalársele por supuestamente haber obtenido el papel gracias a su padre.

Emilio Osorio se defiende tras ser llamado ‘nepo baby’

A meses de la polémica, Emilio Osorio compartió qué es lo que verdaderamente piensa de que digan que es un ‘nepo baby’.

“Si gustan, soy su ‘nepo baby’ favorito”, dijo tajante en declaraciones compartidas en un clip del canal de YouTube ‘Cit Nius’.

Hablando de su trabajo, señaló ante la cámara de Televisa Espectáculos: “Estoy muy agradecido. Es un personaje que traté con mucho respeto”.

“Yo estoy feliz. ‘Tonatiuh’ me regaló bendiciones conforme al público. Creo que sigo creciendo, me sigo dando cuenta de muchas cosas. Siempre mi paso en esta tierra va a ser de aprender”, comentó.

El retoño de Niurka y Juan Osorio se manifestó contento de que su interpretación no se convirtió en “un meme nacional para mal”.

Anteriormente, Emilio aceptó que era consciente de que en su lugar “podría estar cualquier otro actor”, así que sólo le quedaba “aprovechar la oportunidad”, “disciplinarse y hacerlo con todo el profesionalismo”.

Juan Osorio defiende a su hijo

En julio, Juan Osorio respondió a las críticas por el hecho de que Emilio saldría en la trama protagonizada por Fernando Colunga y Livia Brito.

“Se ha ganado su lugar”, argumentó, de acuerdo con Infobae. “Si tengo la posibilidad de hacerlo, lo haré. ¿Por qué contratar a personas irresponsables si puedo confiar en mi hijo?”.

“Prefiero trabajar con él. Y para quienes critican, ¿acaso ustedes no harían lo mismo por su familia?”, agregó al respecto.

Posteriormente, en una charla con Tony Dandrades para su podcast, el creativo aseveró que presiona a Emilio.
“Siempre le he dicho que tiene doble compromiso: su papá es el productor, el ejemplo tiene que empezar por él”, externó.

