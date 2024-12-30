Romina Marcos

Hija de Niurka presenta a su novia: “Esta es la primera vez que salgo con una mujer”

Romina Marcos reveló que actualmente está en una relación con una famosa ‘influencer’. La cantante aseguró que está “enamoradísima”.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Hija de Niurka se declara "'baby' lesbiana": ella es la doctora que ahora es su novia

Romina Marcos, hija de Niurka, sorprendió al presentar públicamente a su novia, la doctora e ‘influencer’ Laura Salazar.

Fue por medio de su cuenta de Facebook que la cantante reveló su romance al publicar una fotografía de ambas juntas.

“El mundo parecía más grande cuando no estabas cerca”, escribió la actriz para subtitular la imagen, del pasado 27 de diciembre.

Romina Marcos presentó a su novia, Laura Salazar.
Imagen Romina Marcos/Facebook

Romina Marcos habla de su relación

Previo a desvelar su idilio con Laura Salazar, Romina Marcos se sinceró al respecto de su orientación sexual.

“Soy ‘baby’ lesbiana, esta es la primera vez que salgo con una mujer”, aseguró durante su participación en el podcast ‘Deko en vivo’, transmitido el 24 de diciembre.

La intérprete de ‘Me dijeron que no’ confesó que actualmente está “enamoradísima”: “Lindo, bonito, no me pongo de malas”.

Además, admitió que le “encanta” hablar abiertamente de su noviazgo, el cual puntualizó lleva alrededor de “un mes”.

La hermana de Emilio Osorio inclusive compartió: “Inevitablemente estoy comparando mis relaciones con hombres a esta que estoy construyendo, y mi cerebro está explotando”.

“Estoy como un bebé, haciendo cosas, viviendo experiencias, por primera vez, es padrísimo”, afirmó visiblemente entusiasmada.

Ella indicó que algo de lo que se ha dado cuenta es que, en sus experiencias “estando con hombres”, siempre “tenía un nivel de ansiedad” por decirles cómo se sentía pues le preocupaba ser considerada “intensa” o “loca”.

“Yo [ahorita] como que todo lo he podido hablar”, externó refiriéndose a su comunicación con Salazar, “y nos hemos respetado mucho”.

“Estamos en una etapa de querer decir que sí a todo”, aclaró, “supongo que más adelante ya vendrán momentos en los que sí se tendrán que tomar decisiones fuertes y poner los acuerdos sobre la mesa”.

Romina Marcos presume su relación con Laura Salazar en redes sociales.
Imagen Romina Marcos/Instagram

Romina Marcos cuenta con el apoyo de sus seres queridos

En esta misma oportunidad, Romina Marcos aseveró que tiene el apoyo de sus seres queridos en lo que concierne a su vida sentimental.

“A mis 29 años me estoy dando cuenta de que soy lesbiana y mi circulo social y red de apoyo es increíble”, mencionó.

Acerca de lo que Niurka le respondió cuando le platicó de ello, recordó: “Mi mamá fue así de que, ‘no me extraña para nada’”.

“Soy muy bendecida porque literalmente lo puedo gritar a los cuatro vientos y me siento supertranquila en ese aspecto”, sentenció.

