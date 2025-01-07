Hija de Niurka Marcos cuenta cómo fue su “primera experiencia sexual con una mujer”

Video Hija de Niurka se declara "'baby' lesbiana": ella es la doctora que ahora es su novia

Romina Marcos, hija de Niurka, contó algunos aspectos de su relación con Laura Salazar, con quien sale desde hace más de “un mes”.

Fue el pasado 27 de diciembre cuando la cantante reveló, con una fotografía en Facebook, que sostiene un romance con la doctora e ‘influencer’.

Desde entonces, ambas han estado publicando imágenes en las que aparecen juntas, como cuando disfrutaron de un paseo en el desierto.

Hija de Niurka Marcos habla de su “primera” vez con Laura Salazar

A días de destapar su idilio, Romina Marcos y Laura Salazar realizaron, este 6 de enero, una dinámica en Instagram en la que respondieron a interrogantes de sus seguidores.

Uno de los cuestionamientos que le llegó al dúo era: “¿Qué tal tu primera experiencia sexual con una mujer?”.

Ante la cámara, quien contestó a la duda fue la intérprete de ‘Mil horas’, esto ante la presencia de su enamorada.

“¿Pues qué les puedo yo decir?”, comentó, antes de llevarse las manos al rostro y empezar a reír, “estamos rojísimas las dos”, admitió.

“Muy bien”, confesó, “excelente, o sea, mucha química también”, añadió mientras la creadora de contenido la escuchaba.

‘Romi’, como la llaman cariñosamente, no brindó pormenores pues recalcó que prefieren guardarlos sólo entre ellas.

“Hay muchas preguntas de estas, les interesa mucho saber al respecto, pero pues obviamente no… es nuestra intimidad, hay cositas que siempre se van a quedar para nosotras…”, afirmó.

“Y dentro de nosotras”, repitió, luego de que Salazar lo dijera, y concluyó asegurando: “excelente servicio, bebé”.

Romina Marcos y su pareja, Laura Salazar, se mostraron afectuosas en videos de Instagram. Imagen Romina Marcos/Instagram

Así conectaron Romina Marcos y Laura Salazar

En esta misma oportunidad, Romina Marcos desveló que fue ella quien “hizo su chambita” para lograr conocer a Laura Salazar ya que le envió un mensaje por medio de la red social.

Semanas más tarde, cuando le respondió, la ‘influencer’ invitó a la cantautora a ir “a un taller de piñata tradicional en olla de barro”.

“Siento que veo el alma de las personas y, no sé, y el alma de ‘Romi’ se me hizo muy amorosa, muy sabia”, externó la doctora sobre lo que le atrajo de ella, “eso fue un flechazo instantáneo”.

“Soy muy sapiosexual, que es la atracción hacia alguien que sabe mucho”, mencionó, “y ella sabe mucho de los seres humanos, entonces eso me enamoró”, agregó.