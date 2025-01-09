Niurka Marcos

Niurka reacciona al noviazgo de su hija Romina Marcos con una mujer: esto dijo

Romina presentó oficialmente a su novia, la doctora e ‘influencer’ Laura Salazar en redes sociales. Tras el inesperado anuncio de la cantante, Niurka Marcos no se quedó callada y así reaccionó al noviazgo de su hija.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Hija de Niurka se declara "'baby' lesbiana": ella es la doctora que ahora es su novia

Niurka Marcos reaccionó al noviazgo de su hija Romina con una mujer. La cantante hizo pública su relación con la doctora e ‘influencer’ Laura Salazar el 27 de diciembre a través de sus redes sociales.

Aunque Romina ya había dejado claro en el podcast ‘Deko En Vivo’ que su madre y el resto de su familia apoyaban su relación, Niurka rompió el silencio y aclaró su postura ante el noviazgo de su hija.

“No lo tomé de ninguna forma que de la natural, o sea, no era como que yo te dijera: ‘ya lo veía venir’, pero le dije a Romi: ‘no me sorprende para nada, disfrútate, y disfrutadlo’”, explicó a ‘Venga la Alegría’ este 8 de enero.

Niurka Marcos recalcó que tiene una excelente comunicación con Romina y con el resto de sus hijos. Incluso, insistió en que cada uno de ellos tienen la libertad de contarle cualquier cosa de su vida en el momento que sea.

Romina presentó a su novia el 27 de diciembre de 2024.
Romina presentó a su novia el 27 de diciembre de 2024.
Imagen Romina Marcos / Instagram


En ese sentido, la vedette reveló que en el caso de Romina, ella eligió contarle sobre su relación a través de un mensaje de texto.

“Mis hijos están listos para informarme a mí lo que sea, o sea, me dijo: ‘mamá, te tengo una sorpresa’, le dije: ‘cuenta’, por WhatsApp, ‘tengo novia’, y le puse el emoji mío de: ‘jajaja’, y entonces me dijo: ‘gracias mamá, te amo, es bien linda’, y me mandó una foto, porque obvio, Laura es muy bella”, declaró.

Niurka defiende a su hija ante críticas

Por último, Niurka Marcos salió en defensa de la intérprete de ‘Me dijeron que no’, quien en los últimos días ha sido fuertemente señalada por exponer su relación con una mujer.

“Lo que opina la gente, ¿qué le digo?, nada, sigan hablando porque eso quiere decir que somos importantes y no pasamos desapercibidos, y que los que no, o los que sí, aprendan de los hue**s que tuvo mi hija de valerle mad** la opinión pública, y de decir públicamente: ‘esto es lo que estoy viviendo ahorita, so what, si te gusta bien, si no, lo voy a vivir, quieras o no, lo critiques o no, de todas formas, lo voy a vivir’”, sentenció.

