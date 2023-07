Hijo de Mariana Levy admite haber “dañado” a Ana Bárbara: “tengo vergüenza de verla a los ojos”

“Lo que realmente pasó fue que en algún momento yo me peleé con Ana Bárbara, tuve unas indiferencias con ella, unos pleitos, algunos problemas, y no sé, yo estaba solo pensando en enojo, en rencor, no estaba pensando bien, y hablé con una revista para hacer una nota de ella, no necesariamente mala, no necesariamente buena, simplemente para dar una nota de ella y yo creo que eso fue lo que se malinterpretó y empezó a ser una situación que me hizo quedar a mi mal, como de chantaje”, reveló.