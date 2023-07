Viudo de Mariana Levy acusa a su hijo José Emilio de “vender notas para vivir”

“Me corrió literalmente y me corrió exactamente un día antes de que se tuviera que hacer el pago de una multa, lo cual sí, efectivamente, si no se liquidaba había un arresto de 72 horas, pero esto es un tema civil que no tienen nada que ver con una orden de aprehensión (…) pero yo jamás recibí una orden de desalojo y tengo entendido que se hicieron tres y alguien de la casa las firmó, pero no se me notificó. Me dijo tienes 24 horas para sacar todas tus cosas de mi casa”.