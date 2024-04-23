Hijo de Mariana Levy celebra el cumpleaños de su fallecida mamá: "Te extraño"

Video Talina Fernández tenía un último deseo que desafortunadamente no pudo cumplir

A 19 años de su inesperado fallecimiento, José Emilio Fernández Levy, el hijo menor de Mariana Levy, conmemoró el que habría sido el cumpleaños 58 de su madre, quien falleció de manera inesperada.

El joven de 19 años compartió varias fotografías en forma de collage de su mamá a través de sus historias en Instagram, acompañadas de un emotivo mensaje.

“Hoy el cielo está de fiesta por tu cumpleaños”, escribió la tarde del 22 de abril.

Así recordó José Emilio Fernández Levy a su mamá en el que hubiera sido su cumpleaños. Imagen José Emilio Fernández Levy / Instagram



“Feliz cumpleaños madre mía. Te extraño todos los días. Felices 58, madre. Te mando un abrazo hasta donde estés”, agregó el adolescente que se prepara para seguir los pasos de Mariana Levy en la actuación.

Celebran cumpleaños de Mariana Levy desde las redes de Talina Fernández

Además, desde la cuenta de Instagram de la fallecida Talina Fernández, también se celebró el cumpleaños de Mariana Levy. En las redes sociales de la fallecida ‘Dama del Buen Decir’, se publicó una fotografía de la intérprete junto a Eduardo Palomo, sugiriendo que ahora madre e hija están juntas.

"Hoy tendrías 58, pero ya bailamos juntas en la eternidad", dice la publicación.

Mariana Levy era hija de Talina Fernández. Imagen Talina Fernández / Instagram



Talina Fernández murió el 28 de junio de 2023 a los 78 años a causa de leucemia.

¿Qué le pasó a Mariana Levy?

El 29 de abril de 2005, Mariana Levy se dirigía al parque de diversiones Six Flags México acompañada por José María ‘Pirru’ Fernández, su hija María y varias amigas de la pequeña, cuando sufrió un infarto.

Según el testimonio de Talina Fernández, la actriz, entonces de 39 años, falleció de manera inesperada tras presenciar un intento de asalto. Los hechos ocurrieron mientras ella y su familia esperaban a que el semáforo cambiara de color en la esquina de Montes Urales y Prado Sur, en la colonia Lomas de Chapultepec.

“Vio venir a un hombre con una pistola, ella traía el carro lleno de niños. ‘Pirru’ venía manejando, entonces se baja del coche y corre con un policía que estaba en la puerta de un edificio y le dice ‘nos van a asaltar’ y regresa corriendo y le dice a ‘Pirru’: ‘Me voy a desmayar’ y cae muerta”, relató la también fallecida Talina Fernández en el programa de Yordi Rosado en 2023.