Mariana Levy

Hijo de Mariana Levy celebra el cumpleaños de su fallecida mamá: "Te extraño"

La actriz de ‘La pícara soñadora’ hubiera cumplido 58 años el pasado 22 de abril. Mariana Levy falleció inesperadamente tras presenciar un intento de asalto en la Ciudad de México.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Talina Fernández tenía un último deseo que desafortunadamente no pudo cumplir

A 19 años de su inesperado fallecimiento, José Emilio Fernández Levy, el hijo menor de Mariana Levy, conmemoró el que habría sido el cumpleaños 58 de su madre, quien falleció de manera inesperada.

El joven de 19 años compartió varias fotografías en forma de collage de su mamá a través de sus historias en Instagram, acompañadas de un emotivo mensaje.

PUBLICIDAD

“Hoy el cielo está de fiesta por tu cumpleaños”, escribió la tarde del 22 de abril.

Así recordó José Emilio Fernández Levy a su mamá en el que hubiera sido su cumpleaños.
Así recordó José Emilio Fernández Levy a su mamá en el que hubiera sido su cumpleaños.
Imagen José Emilio Fernández Levy / Instagram

Más sobre Mariana Levy

Mariana Levy le “pagaba las cuentas” a su hermano Coco, según su ex: revela difíciles momentos
2 mins

Mariana Levy le “pagaba las cuentas” a su hermano Coco, según su ex: revela difíciles momentos

Univision Famosos
¡Escándalo! Hermano y ex de Mariana Levy se hacen fuertes acusaciones de supuestos “abusos”
0:58

¡Escándalo! Hermano y ex de Mariana Levy se hacen fuertes acusaciones de supuestos “abusos”

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy reaparece con bastón y caminando con dificultad
1 mins

Hijo de Mariana Levy reaparece con bastón y caminando con dificultad

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy aclara si es transexual tras aparecer vestido de mujer
0:51

Hijo de Mariana Levy aclara si es transexual tras aparecer vestido de mujer

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy admite que intentó "vender" información sobre Ana Bárbara "para comer"
1:14

Hijo de Mariana Levy admite que intentó "vender" información sobre Ana Bárbara "para comer"

Univision Famosos
Ana Bárbara llora y revela por primera vez que hijo de Mariana Levy "la grabó" para "vender" el video
0:55

Ana Bárbara llora y revela por primera vez que hijo de Mariana Levy "la grabó" para "vender" el video

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy aparece vestido de mujer: esta es su transformación
0:56

Hijo de Mariana Levy aparece vestido de mujer: esta es su transformación

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy ha buscado videntes para “platicar” con su mamá y con Talina Fernández
1 mins

Hijo de Mariana Levy ha buscado videntes para “platicar” con su mamá y con Talina Fernández

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy revela lo mucho que la extraña tras casi 20 años: no hay día que "no la llore"
2 mins

Hijo de Mariana Levy revela lo mucho que la extraña tras casi 20 años: no hay día que "no la llore"

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy se une a familia de su hermana tras quedar "huérfano” y sin Ana Bárbara
2 mins

Hijo de Mariana Levy se une a familia de su hermana tras quedar "huérfano” y sin Ana Bárbara

Univision Famosos


“Feliz cumpleaños madre mía. Te extraño todos los días. Felices 58, madre. Te mando un abrazo hasta donde estés”, agregó el adolescente que se prepara para seguir los pasos de Mariana Levy en la actuación.

Celebran cumpleaños de Mariana Levy desde las redes de Talina Fernández

Además, desde la cuenta de Instagram de la fallecida Talina Fernández, también se celebró el cumpleaños de Mariana Levy. En las redes sociales de la fallecida ‘Dama del Buen Decir’, se publicó una fotografía de la intérprete junto a Eduardo Palomo, sugiriendo que ahora madre e hija están juntas.

"Hoy tendrías 58, pero ya bailamos juntas en la eternidad", dice la publicación.

Mariana Levy era hija de Talina Fernández.
Mariana Levy era hija de Talina Fernández.
Imagen Talina Fernández / Instagram


Talina Fernández murió el 28 de junio de 2023 a los 78 años a causa de leucemia.

¿Qué le pasó a Mariana Levy?

El 29 de abril de 2005, Mariana Levy se dirigía al parque de diversiones Six Flags México acompañada por José María ‘Pirru’ Fernández, su hija María y varias amigas de la pequeña, cuando sufrió un infarto.

Según el testimonio de Talina Fernández, la actriz, entonces de 39 años, falleció de manera inesperada tras presenciar un intento de asalto. Los hechos ocurrieron mientras ella y su familia esperaban a que el semáforo cambiara de color en la esquina de Montes Urales y Prado Sur, en la colonia Lomas de Chapultepec.

“Vio venir a un hombre con una pistola, ella traía el carro lleno de niños. ‘Pirru’ venía manejando, entonces se baja del coche y corre con un policía que estaba en la puerta de un edificio y le dice ‘nos van a asaltar’ y regresa corriendo y le dice a ‘Pirru’: ‘Me voy a desmayar’ y cae muerta”, relató la también fallecida Talina Fernández en el programa de Yordi Rosado en 2023.


Relacionados:
Mariana LevyHijos de famososMuertes de famososFamososLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD