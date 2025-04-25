¿Hijo de la actriz Lorene Prieto se amputó las manos o hubo terceros?: lo que se sabe del caso

Video Encuentran a hijo de actriz en estado de "shock" y con las "manos amputadas": lo que se sabe

La actriz Lorene Prieto reportó la desaparición de su hijo, Santiago Ramírez, la madrugada el 24 de abril. Tras una ardua búsqueda de las autoridades e información clave de la chilena, el músico de 37 años fue hallado en “una casa de la familia” con las manos amputadas en las siguientes horas.

Según información recopilada por el diario chileno La Tercera, al entrar a la vivienda, la intérprete y las autoridades encontraron dos manos humanas en el primer piso del inmueble junto con una sierra eléctrica circular, mientras a Santiago lo hallaron “consciente, pero en estado de shock” con “distintas lesiones en su cuerpo”.

PUBLICIDAD

Preliminarmente no habría terceros involucrados en el caso

Luego de realizar “maniobras de asistencia” y de trasladar al hijo de la actriz de ‘Lo que callamos las mujeres’ de emergencia al hospital, el Ministerio Público instruyó “a los equipos de OS9 junto al Laboratorio de Carabineros” realizar diligencias, donde preliminarmente se reportó que no habría terceros involucrados en el caso.

“En la escena estamos levantando toda la evidencia necesaria para poder establecer cómo ocurrieron estos hechos y de esta forma dar una respuesta certera al Ministerio Público por lo cual fuimos requeridos nosotros”, informó Carlos Castillo, capitán del departamento de Labocar.

“La casa estaba sola. Él estaba en el segundo piso con las lesiones. Preliminarmente es que mantiene sus dos manos amputadas (...) y preliminarmente no existirían antecedentes de participación de terceros”.