Famosos

¿Hijo de la actriz Lorene Prieto se amputó las manos o hubo terceros?: lo que se sabe del caso

Santiago Ramírez, hijo de la actriz Lorene Prieto, fue hallado en un domicilio familiar “consciente, pero en estado de shock” con distintas lesiones en su cuerpo y sin manos el jueves 24 de abril.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Encuentran a hijo de actriz en estado de "shock" y con las "manos amputadas": lo que se sabe

La actriz Lorene Prieto reportó la desaparición de su hijo, Santiago Ramírez, la madrugada el 24 de abril. Tras una ardua búsqueda de las autoridades e información clave de la chilena, el músico de 37 años fue hallado en “una casa de la familia” con las manos amputadas en las siguientes horas.

Según información recopilada por el diario chileno La Tercera, al entrar a la vivienda, la intérprete y las autoridades encontraron dos manos humanas en el primer piso del inmueble junto con una sierra eléctrica circular, mientras a Santiago lo hallaron “consciente, pero en estado de shock” con “distintas lesiones en su cuerpo”.

PUBLICIDAD

Más sobre Famosos

Muere exparticipante de Big Brother tras caer del séptimo piso de un lujoso hotel
1 mins

Muere exparticipante de Big Brother tras caer del séptimo piso de un lujoso hotel

Univision Famosos
Antonia de ‘Los Chicaneros’ y su esposo se toman fotos navideñas: les reclaman por querido ser extraviado
0:59

Antonia de ‘Los Chicaneros’ y su esposo se toman fotos navideñas: les reclaman por querido ser extraviado

Univision Famosos
Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil polémica: Miss Universe 2024 apoya a la mexicana, "Me voy"
2 mins

Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil polémica: Miss Universe 2024 apoya a la mexicana, "Me voy"

Univision Famosos
¿Qué pasó con Fátima Bosch en Miss Universe 2025? El conflicto con Nawat Itsaragrisil
1:29

¿Qué pasó con Fátima Bosch en Miss Universe 2025? El conflicto con Nawat Itsaragrisil

Univision Famosos
Lucero reacciona a muerte de la “niña” de José Ron: le dedica emotivas palabras
2 mins

Lucero reacciona a muerte de la “niña” de José Ron: le dedica emotivas palabras

Univision Famosos
Laura Pausini de luto: reportan muerte de familiar en trágico accidente
1 mins

Laura Pausini de luto: reportan muerte de familiar en trágico accidente

Univision Famosos
Fátima Bosch envía mensaje a mujeres tras ser insultada: "Si te quita tu dignidad, ¡te tienes que ir!"
1 mins

Fátima Bosch envía mensaje a mujeres tras ser insultada: "Si te quita tu dignidad, ¡te tienes que ir!"

Univision Famosos
¡Hijo de William Levy ahora hasta ‘canta’ junto a su nueva novia!: revela quién es la chica
0:57

¡Hijo de William Levy ahora hasta ‘canta’ junto a su nueva novia!: revela quién es la chica

Univision Famosos
¿Fátima Bosch dejó Miss Universe tras ser llamada “cabeza hueca” por director de Miss Universe Tailandia?
2 mins

¿Fátima Bosch dejó Miss Universe tras ser llamada “cabeza hueca” por director de Miss Universe Tailandia?

Univision Famosos
Fátima Bosch es insultada por Nawat Itsaragrisil: Ximena Navarrete reacciona así al escándalo
3 mins

Fátima Bosch es insultada por Nawat Itsaragrisil: Ximena Navarrete reacciona así al escándalo

Univision Famosos

Preliminarmente no habría terceros involucrados en el caso

Luego de realizar “maniobras de asistencia” y de trasladar al hijo de la actriz de ‘Lo que callamos las mujeres’ de emergencia al hospital, el Ministerio Público instruyó “a los equipos de OS9 junto al Laboratorio de Carabineros” realizar diligencias, donde preliminarmente se reportó que no habría terceros involucrados en el caso.

“En la escena estamos levantando toda la evidencia necesaria para poder establecer cómo ocurrieron estos hechos y de esta forma dar una respuesta certera al Ministerio Público por lo cual fuimos requeridos nosotros”, informó Carlos Castillo, capitán del departamento de Labocar.

“La casa estaba sola. Él estaba en el segundo piso con las lesiones. Preliminarmente es que mantiene sus dos manos amputadas (...) y preliminarmente no existirían antecedentes de participación de terceros”.

Este 25 de abril, la periodista Fany Mazuela señaló en el programa ‘¡Hay que decirlo!’, de Canal 13, que había logrado comunicarse con amistades de la familia de Lorene Prieto, quienes detallaron que: “No se sabe cómo va a evolucionar (…) Es una investigación en curso y nada está descartado. Podría él autoinfligirse las heridas o haber un tercer involucrado”.

Relacionados:
FamososTragedias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX