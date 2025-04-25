Encuentran a hijo de famosa actriz con las “manos amputadas”: ella había pedido ayuda a la policía

Video Encuentran a hijo de actriz en estado de "shock" y con las "manos amputadas": lo que se sabe

Santiago Ramírez, hijo de la famosa actriz chilena Lorene Prieto, fue encontrado con ambas “manos amputadas”, la mañana de este jueves 24 de abril.

Lo anterior fue confirmado por Carlos Castillo Vega, capitán del Departamento Criminalística de Carabineros de Chile (LABOCAR), en entrevista difundida por el programa ‘CHV Noticias’.

¿Qué le sucedió al hijo de la actriz Lorene Prieto?

De acuerdo con lo dicho por Carlos Castillo Vega, durante la madrugada de ayer, Lorene Prieto acudió a la 33 comisaría para “realizar una denuncia por Presunta Desgracia” a su primogénito.

Detalló que por la mañana ella entregó más información para decir que Santiago “podría encontrarse en este inmueble”, que es “de la familia”.

Fue por eso que personal de dicha dependencia acudió a la residencia, ubicada en la comuna de Ñuñoa, en compañía de la estrella de telenovelas como ‘La Fiera’.

Tras hallarlo solo “en el segundo piso con las lesiones”, los agentes lo trasladaron en una patrulla al hospital El Salvador, donde lo atendieron.

El oficial aseguró que estaban realizando las averiguaciones pertinentes para “establecer cómo ocurrieron estos hechos”, así que en la escena levantaron “toda la evidencia necesaria”.

“Preliminarmente, no existirían antecedentes de participación de terceros, pero esto tiene que ser comprobado de acuerdo con las diligencias que desarrollen”, dijo.

Castillo Vega puntualizó que igualmente están tratando de determinar si Santiago vivía en ese domicilio o “desde qué momento se encontraba” ahí.

Aseveró que es “apresurado señalar la causa exacta” de lo sucedido, incluyendo si él sufrió algún accidente, se autoinfligió las heridas o si habría sido atacado.

Al respecto del actual estado del artista, el representante de la justicia afirmó “desconocer” la condición especifica, pero recalcó que se encontraba internado y bajo cuidados médicos.

La posible herramienta con la que se realizó la amputación

Según el medio Emol, la casa en la que Santiago Ramírez fue localizado, cuya dueña sería Lorene Prieto, “está en proceso de remodelación”.

“Había múltiples herramientas, dentro de las cuales se encontraba una sierra eléctrica circular, que se puede instalar sobre una mesa. Con este artefacto habrían sido amputadas las extremidades”, reportaron.

Por su parte, el diario La Cuarta dio a conocer que presuntamente las autoridades fueron alertadas de que el cantante “padecía una delicada afección de salud mental”. Este dato no fue confirmado ni desmentido por Carlos Castillo.

Hasta el momento, Prieto no se ha pronunciado acerca de cómo está Santiago, quien es músico, guitarrista y compositor.