Leticia Calderón

Hijo de Lety Calderón busca novia: conmueve a la actriz con tierna petición

Luciano reveló frente a su mamá y ante un grupo de reporteros las cualidades que debería de tener la mujer que acepte comenzar una relación con él.

Video ¿Hijo de Lety Calderón ya no quiere saber nada de su "novia" Marjorie? "Me cambió por otro"

Luego de revelar que su “novia” Marjorie de Sousa lo había cambiado “por otro”, el hijo mayor de Leticia Calderón dio a conocer que está buscando novia.

Luciano contó frente a la actriz y ante un grupo de reporteros las cualidades que busca en una mujer, sobre todo, tras sufrir una decepción amorosa.

“Tenía novia, pero tenía otro novio. Yo tengo que mirar hacia adelante. Como quisiera tener una mujer que me ame como yo (a ella)”, expresó este 17 de septiembre a Berenice Ortiz.

Luciano conmueve con tierna petición

Aunque el hijo de Lety Calderón reconoció que sí existe una persona especial en su vida, descartó por completo tener un noviazgo. Sin embargo, resaltó las cualidades que busca.

“Todo va a llegar a su tiempo, pero yo quiero tener una novia que me ame, que me respete… que acepte mi físico, aunque tenga una discapacidad (síndrome de down)… quiero que me acepte tal y como soy”, declaró.

“Hay alguien que me gusta, pero a lo mejor tiene novio… pero si yo fuera su novio, sería muy feliz”, agregó.

Ante la conmovedora petición de Luciano, Leticia Calderón no hizo más que abrazar a su hijo, resaltando su inteligencia emocional y humildad.

“Él es así. Diosito me premió con este ángel hermoso, inteligente y guapo. Qué puedo decir”, señaló.

Hijo de Lety Calderón promete convertirla en abuela

Por último, Lety Calderón habló de su sueño de convertirse en abuela y, aunque aseguró todavía falta mucho para que suceda, Luciano terminó sorprendiendo a la actriz con su declaración.

“Te voy a dar tres nietos, ma’”, le prometió. “Viene con todo… bien hecho…”, le respondió la actriz.

Video Hijo de Lety Calderón le advierte que su novia “va a venir embarazada”: así reacciona la actriz
Leticia Calderón

