Luciano, el hijo de Leticia Calderón ya va a la universidad: así lo hemos visto crecer

Leticia Calderón tuvo dos hijos fruto de su matrimonio con Juan Collado (quien ahora está casado con la actriz Yadhira Carrillo): Luciano de 17 años y Carlo de 16. El primogénito de la villana de telenovelas tiene Síndrome de Down y aún cuando al principio le costó mucho trabajo entender esta condición, ella ha hecho de todo para que el joven salga adelante.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz de ‘Imperio de mentiras’ comentó que no sabía qué era el Síndrome de Down; sin embargo, ha tomado muchos cursos e investigado de qué se trata esta condición.

“Desde que nació Luciano me di a la tarea de investigar (...) soy obsesiva y he sido obsesiva como mamá. A mí me dijeron ‘tienes un niño con Síndrome de Down’, ‘¿Qué es eso?, ¿cómo se le hace?’ (...) Desde los tres meses mi hijo tiene terapias y he trabajado con él día y noche hasta la fecha”, puntualizó.

Así ha crecido Luciano, el hijo mayor de Lety Calderón

En julio de 2021 Lu, como lo llama su madre, se graduó de la preparatoria y Calderón no dudó en presumir la noticia en su cuenta de Instagram. “Qué orgullo de chico”, “Bendiciones” y “Qué ejemplo” son algunos de los comentarios que se leen en la publicación, pues con el paso del tiempo el joven se ha ganado el cariño de los seguidores de su mamá.

En sus redes sociales, Leticia ha compartido el proceso de enseñanza que lleva con su hijo mayor, desde aprender a cocinar, lavar su ropa o hasta mostrarle cómo se puede rasurar solo. Además, constantemente se proclama contra la discriminación que sufren las personas con discapacidades.



Sin duda, la antagonista de ‘En nombre del amor’ también ha mostrado, con fotografías o videos, los momentos divertidos que pasa con su familia, como cuando ella y su hijo cantan en el carro o cuando disfrutan una tarde soleada en una alberca.

Actualmente Luciano ya va a la universidad y su madre no puede estar más orgullosa de él, pues cada que puede lo presume en su cuenta de Instagram.

Luciano y su amor por Marjorie de Sousa

El primogénito de Calderón confesó el 12 de septiembre que su “novia” era la actriz Marjorie de Sousa y en el show ‘Sale el Sol’, el jovencito de 17 años dijo que reunirse con ella es su “más grande sueño”. Ante esta declaración, la venezolana respondió que “esperaba conocerlo pronto” y admitió que es “su fan desde hace mucho”.