Laura Flores revela por qué le puso un alto al exnovio de su hija: “O regresan o te olvidas”

Laura Flores se sinceró al respecto del motivo por el que confrontó a quien durante una década fue pareja de su hija mayor, María.

Si bien la actriz no puntualizó cuándo rompieron ellos, sí relató que tuvo que comunicarse con su exyerno, Jordan Cárdenas, para ponerle un alto.

¿Por qué Laura Flores enfrentó al ex de su hija María?

Ahora, que el largo romance llegó a su fin, la intérprete de ‘El alma no tiene color’ compartió que su primogénita la pasó muy mal.

“María, (de) 24 años, terminó con el novio (y) no sabes qué drama”, contó durante su última visita al programa ‘Montse & Joe’.

Ante la situación que vivía su retoño, Laura Flores tomó la decisión de enfrentar al joven: “Hubo un momento en el que le hablé”.

“Mi hija (estaba) deshecha porque él termina con ella, y (se encontraba) hecha pedazos, pero este cabronci… le seguía hablando”, recordó.

“Entonces le dije: ‘O regresan o te olvidas, porque no la dejas sanar y yo a ti te quiero mucho...’. Vaya, hasta me puse a llorar en el teléfono porque lo extraño, o sea, 10 años (estuvieron) juntos, desde los 15”, agregó.

“Le (comenté): ‘No soy metiche, pero no quiero ver a mi hija así’”, expuso la protagonista de telenovelas como Un Refugio para el Amor, que puedes ver aquí en ViX.

Flores puntualizó que el dolor que sintió María por este fracaso sentimental le afectó también, toda vez que es su mamá.

Laura Flores una madre moderna

Previamente, en agosto de 2021, Laura Flores dio a conocer el apoyo que les brindaba a María y Jordan Cárdenas en su idilio.

En una plática con Aurora Valle para el televisivo ‘Confesiones’, indicó: “Mi hija se va de viaje con su novio y nos vamos (asimismo) todos juntos, y se viene con ella (el chico)”.

“Yo soy muy abierta como mamá y cuando (visita) la casa, porque ella está en la Universidad, llega con el novio y se quedan en su habitación”, mencionó.

Aunque la artista recibía críticas por ser permisiva, no le importó: “Gracias a Dios tengo una apertura con (ella), la respeto, y sabe manejar su sexualidad, respetarse a sí misma y las cosas le han funcionado”.