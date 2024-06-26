Hijo de Erika Buenfil estaría por conocer a su abuelo Ernesto Zedillo: “Dicen que soy idéntico”
Nicolás Buenfil compartió que siente “muchos nervios” por conocer a su abuelo, quien fue presidente de México de 1994 al año 2000.
A principios de junio, el hijo de Erika Buenfil expresó sus deseos por conocer a su abuelo Ernesto Zedillo. Aunque entonces aseguró que no había tenido “ningún tipo de acercamiento” con él, ahora reveló que estaría por conocer al expresidente de México.
Durante la presentación de la telenovela ‘Fugitivas’, Nicolás Buenfil compartió que, “probablemente pronto” podría encontrarse con Ernesto Zedillo, hecho por el que ya estaría sintiendo “nervios”.
“Ay sí, quién sabe cuándo pase eso, probablemente pronto, no sé… Pero sí, sí me da muchos nervios… es expresidente de aquí (México)…”, dijo a Berenice Ortiz este 26 de junio.
El hijo de Erika Buenfil atribuyó sus nervios no solo al importante cargo que su abuelo desempeñó en México de 1994 al año 2000 sino también al parecido físico que, le han dicho, tiene con él.
“Creo que eso me impone muchísimo (que fue presidente) y a parte dicen que soy idéntico, entonces no sé, creo que va a ser una experiencia para mí”, aseveró.
Erika Buenfil no quiere que su hijo “se quede con ganas” de conocer a su abuelo
En el mismo evento, Erika Buenfil se refirió a los deseos de su hijo por conocer a su abuelo, quien cree podría ser una presencia importante para él.
"Tiene mucho interés, y más adelante, que sienta esa presencia, va a ser interesante que se contacten, espero que algún día suceda, y que no se quede él con las ganas de conocer a su abuelo”, dijo a Edén Dorantes.
Por último, la intérprete de 60 años aclaró que fueron las medias hermanas de su hijo Nicolás quienes le expresaron a Ernesto Zedillo Jr. sus deseos por conocerlo.
“No lo busqué, fue por medio de las niñas. Por medio de las niñas se encontraron y entonces a mí me buscó Ernesto, su papá, y me dijo ‘mis hijas quieren conocer a Nicolás’, y ya les pasé el teléfono. Y por medio de sus teléfonos se empezaron a comunicar”, sentenció.