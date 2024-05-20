Hijo de Erika Buenfil tiene dos medias hermanas: fotos muestran que son igualitas a Nicolás

Video ¿Quién es el padre del hijo de Erika Buenfil? Nicolás está ligado con un expresidente mexicano

En 2005, Erika Buenfil se convirtió en mamá con el nacimiento de su hijo Nicolás, fruto de la relación que la actriz sostuvo con Ernesto Zedillo Jr.

La actriz se hizo cargo por completo de la crianza y manutención del joven, quien tuvo contacto con su padre biológico hasta que tenía 14 años.

Y es que cuando Buenfil tenía cinco meses de embarazo, Zedillo Jr. se comprometió con Rebeca Saenz, con quien se casó en el mismo año en que nació Nicolás.

Ellas son las medias hermanas del hijo de Erika Buenfil

Saenz tenía tres meses de embarazo el día de su boda, por lo que Nicolás Buenfil es pocos meses más grande que su media hermana Isabella, quien, según reporta La Razón, está por cumplir 19 años.

Tras revelarse que el hijo de Erika Buenfil ya tenía contacto con su papá Ernesto Zedillo Jr.; se especuló mucho sobre un encuentro público y este domingo 19 de mayo, el joven no sólo apareció junto a su papá, sino que protagonizó varias fotos junto a su media hermana Isabella.

Los seguidores de Nicolás Buenfil reaccionaron a los retratos familiares y destacaron el gran parecido físico que tienen los medios hermanos, afirmando que parecían “gemelos”.

“Se parecen bastante”, “Son idénticos, wow”, “Están iguales”, “Tienen el mismo perfil”, “Parecen cuates o gemelos, no puedo creerlo”, “No niegan la cruz de su parroquia, están clonados”, se puede leer en la publicación, donde no apareció Victoria Zedillo.

Ellas son las medias hermanas de Nicolás Buenfil Imagen Instagram Rebeca Saenz / Nicolás Buenfil



Victoria es la hija menor de Ernesto Zedillo Jr. y Rebeca Saenz; la joven lleva una vida alejada de la opinión pública y las únicas imágenes que muestran el parecido que tiene con su medio hermano son las que ha compartido su mamá y otras que ambas publicaron en sus cuentas de VSCO, una app de fotografía.

Isabella y Victoria son hijas de Ernesto Zedillo Jr. y Rebeca Saenz Imagen Instagram Rebeca Saenz

Erika Buenfil revela cómo su hijo Nicolás conoció a sus medias hermanas

En septiembre de 2023 durante una entrevista con Isabel Lascurain para su canal de YouTube, Erika Buenfil se sinceró sobre la relación de su hijo Nicolás y sus medias hermanas, con quienes comenzó una amistad gracias a Internet.

Mencionó que todo se originó en la pandemia y que Ernesto Zedillo Jr. fue el que descubrió que los jóvenes ya hablaban por Internet.

“Coincide con sus hermanas por Internet. Viene la pandemia, los chicos empiezan a jugar un poco más juegos y recibo una llamada de parte del papá para decirme si mi hijo se llamaba (en los juegos en línea) ‘Príncipe azul’ o no sé qué, le gritó a Nicolás ‘¿tú te llamas así?’, me contesta ‘sí. (Ernesto) me dice ‘pregúntale si está jugando con ‘Cenicienta’, ‘(Nicolás) ¿tú estás jugando con una niña que se llama tal?’, ‘sí. Me dice Ernesto ‘es que es su hermana’”, expresó.

Para Erika Buenfil fue muy gratificante ver que su hijo se relacionó de buena forma con sus medias hermanas Isabella y Victoria, asegurando que “se me salía el corazón” de la emoción.