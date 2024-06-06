¿Al hijo de Erika Buenfil le gustaría ver a sus papás juntos? Así responde

Video Erika Buenfil revela si también ella ha tenido encuentros con Ernesto Zedillo Jr., papá de su hijo

En medio de rumores sobre el resurgimiento de un romance entre sus papás, Nicolás, hijo de Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr., rompió el silencio.

El joven de 19 años señaló que, si bien no se los imagina conviviendo, sería “impactante” verlos juntos, sobre todo, porque creció con sus papás distanciados.

“Ay, no, no sé… se me hace rarísimo. O sea, no me los imagino, nunca los he visto juntos y a mi mamá siempre la he tenido literal para mí y pues verlos juntos sería impactante”, contó a Despierta América en la emisión de este 5 de junio.

¿Se cambiaría el apellido Buenfil por Zedillo?

El hijo de Erika Buenfil también señaló que en lo que menos piensa es en cambiar el apellido de su famosa mamá por el de su padre. Incluso, aseguró que el tema “no le interesa”.

“No lo he platicado, y la verdad yo estoy perfecto siendo Buenfil, la verdad no es que no me interese, pero me da igual”, dijo.

Además, expresó sus deseos de conocer a su abuelo, el expresidente de México Ernesto Zedillo, con quien hasta el momento no ha tenido ningún tipo de acercamiento.

“Sí me gustaría conocerlo de hecho. La neta sí me gustaría conocerlo, para verlo, para tratarlo, aunque sea un ratito, estaría padre”, detalló.

Por último, Nicolás Buenfil descartó seguir los pasos de su abuelo en la política. Asimismo, prefirió mantenerse al margen sobre si ha tenido algún tipo de acercamiento con la familia de su papá, especialmente, con su abuela.