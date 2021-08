Eduardo Yáñez dice que ama a su hijo, pero "no lo quiere a su lado" y no cambiará de opinión

"En algún programa Cristina Saralegui me lo lleva […] De pronto lo vi y ya estaba enorme, ya tendría 8 años, se me cayeron los calzones, me puse a llorar, lo abracé, no lo había visto en tantos años y le pedí a su mamá: 'Por favor no permitas que lo deje de ver tanto tiempo, no es justo'. Me abrazó y todo, pero sí como que se sentía incómodo, eso fue un impacto para nosotros dos", recordó conmovido.