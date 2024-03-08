Famosos

Tras confesar que ya es mamá, ahora Danny Perea deja ver lo grande que está su hijo en Vecinos

Las grabaciones de la temporada 16 de la serie arrancaron y la mamá primeriza se dejó ver ahora con su hijo en ficción, Said Casab.

Video Actriz de Vecinos ocultó su embarazo hasta que se convirtió en madre: así llevó el misterio

Después del sorpresivo anuncio de su maternidad, Danny Pelea se deja ver junto a ‘Morris’, su hijo en la serie Vecinos.

Danny Perea presume cuánto ha crecido su hijo en ficción

El elenco de Vecinos está listo para su regreso en 2024 a la pantalla chica con la temporada número 16 de la serie.

A través de las redes sociales de la misma producción y de actores como Mayrín Villanueva, Lalo España y Gina Holguín en los últimos días se han podido ver algunos detrás de cámaras de las grabaciones.

“Nada como un trabajo serio…”, escribió España junto a una de las fotografías en las que anuncia el regreso de la producción a cargo de Elías Solorio.

Danny Perea, quien en la serie interpreta a ‘Alejandra López Pérez’, la hija de ‘Arturo’ y ‘Magdalena’, se unió a sus compañeros y compartió una fotografía en la que posa con Said Casab.

El actor infantil se unió al proyecto en 2017, en la cuarta temporada, para interpretar a ‘Morris’, el hijo de ‘Alejandra’ y ‘Rocko’.

La imagen fue publicada a través de las historias de Instagram de Danny Perea en la que le dedicó un cariñoso mensaje.

Danny Perea posa con Said Casab, su hijo en la serie Vecinos.
Danny Perea posa con Said Casab, su hijo en la serie Vecinos.
Imagen Danny Perea/Instagram


“Con el hermoso Said Casab. ¡Te quiero friegos, carambas!”, escribió.

La misma imagen fue publicada por Said en Instagram junto a la leyenda: “La mamá más bonita de este mundo”.

Danny Perea anuncia que se convirtió en mamá

La publicación que revela cuánto ha crecido ‘Morris’ coincide con el anunció que hizo la actriz el pasado 6 de marzo, cuando dio a conocer que “desde hace un tiempo ya” se había convertido en mamá.

En las imágenes, la hermana de Alex Perea, decidió proteger la identidad de su bebé tapando su carita, pero presumió lo grande que está Silvio Matías.

“Matías, precioso ser de enormes ojos, en donde vive tanta belleza que me hace descreer de mi fortuna, fortuna de perderme en ellos, de vivir con ellos, de aliviar su llanto, de provocar su risa, de acurrucarme en su bostezo, de arrullar su sueño. Fortuna de que sus ojos me miran un dame, me miran un juega, me miran un cárgame, me miran un báñame, me miran un abrázame, me miran un arrúllame, me miran un acompáñame, me miran un alíviame, me miran mía, me miran madre. Gracias, hijo por mirarme como nadie más lo hará jamás. Te amo, te amaré ‘y después te amaré’”, escribió sin más detalles sobre el embarazo.

