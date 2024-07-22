Hijas de Gabriel Soto habrían sido “maltratadas” por Irina Baeva: la supuesta reacción del actor

Video Irina Baeva supuestamente “maltrataba” a las hijas de Gabriel Soto: el actor “no soportó eso”

Gabriel Soto e Irina Baeva están actualmente en medio de la controversia debido a las diferentes versiones que han brindado en torno a su separación.

Este 20 de julio, a días de haber anunciado el rompimiento, el actor aseguró en entrevista con Hoy que él y la actriz llevaban un lapso “tratando de solucionar problemas”.

Además, él negó que hubiera terminado con la rusa vía mensaje de texto: “Esto ya estaba hablado desde hace mucho tiempo. Fue de común acuerdo el hecho de que esta relación llegara a su fin”.

Sin embargo, Baeva afirmó a Hola! México, que lanzó un avance de la conversación que sostuvo con ella la noche del domingo 21 de julio, que el desenlace de su romance la desconcertó.

“Sí, me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”, dijo al respecto del comunicado que emitió Gabriel, el cual aseveró lo lanzó sin su consentimiento.

¿Irina Baeva “maltrataba” a las hijas de Gabriel Soto?

En estas primeras declaraciones ni Soto ni Baeva ahondaron acerca de las razones por las que tenían conflictos en su idilio.

No obstante, el periodista Gustavo Adolfo Infante compartió la supuesta situación por la que los artistas estuvieron enfrentados.

“Dicen, gente cercana, que Irina está muy histérica, de muy mal carácter y maltrataba a las hijas de Gabriel”, indicó en la emisión de ‘Sale el sol’ este 22 de julio.

El comunicador se refiere a Elisa Marie y Alexa Miranda, a quienes el cantante procreó con su exesposa Geraldine Bazán.

A decir del presentador, los presuntos agravios de la protagonista de ‘Aventurera’ a las adolescentes habrían ocurrido “recientemente” y no fueron tolerados por su papá.

“Cada vez que iban las hijas de Gabriel, las trataba mal, entonces él no soportó eso”, sentenció Adolfo Infante sobre eso.

Por su parte, Ana María Alvarado, conductora del mismo ‘show’, recordó: “Sí se ha manejado mucho que desde el principio Irina era fría con las niñas, como que no jugaba tanto”.

¿Gabriel Soto e Irina Baeva estaban en crisis?

En esta oportunidad, Gustavo Adolfo Infante apoyó lo dicho por Gabriel Soto en cuanto a que atravesaba una crisis con Irina.

“Tenían cuatro meses durmiendo en habitaciones separadas, entonces si Baeva dice ‘no sé qué pasó porque estábamos juntos’, está mintiendo”, enunció.

Esto, junto con el presunto daño que ella cometió a Elisa y Alexa, habría dado como resultado que el galán de melodramas concluyera el noviazgo.

“Y si a eso le agregamos el rumor de Víctor González Herrera, que ya salió y dijo que no, pero es una especulación, y también que Gabriel se quedó a dormir en casa de Cecilia Galliano”, explicó.

Días atrás, Javier Ceriani, de ‘Chisme no like’, acusó a Irina de supuestamente ser “la amante” de González, un empresario mexicano, lo que él negó categóricamente vía redes sociales.