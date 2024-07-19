Geraldine Bazán habla de la delicada situación que vive tras separación de Gabriel Soto e Irina Baeva

Video "Lo sabía": Geraldine Bazán habla por primera vez de la ruptura de su ex Gabriel Soto e Irina Baeva

Geraldine Bazán habló de la compleja situación que atraviesa a días de que su ex Gabriel Soto anunciara su separación de Irina Baeva.

La actriz emitió un comunicado, este 18 de julio, en el que detalló los hechos que la afectan tanto a ella como a sus retoños con el actor, Elissa Marie y Alexa Miranda.

Geraldine Bazán denuncia acto que atentó contra su dignidad

En el escrito, que publicó en su cuenta oficial de Instagram, Geraldine Bazán confirmó que está involucrada en una demanda.

“Presenté una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la finalidad de dejar en manos de las autoridades competentes la violencia mediática de género de la cual he sido víctima recientemente”, explicó.

La estrella de telenovelas destacó la buena relación que a lo largo de su trayectoria ha mantenido con la prensa y agradeció a aquellos comunicadores que son respetuosos al hablar de ella.

“Sin embargo, como muchos de ustedes saben, mi vida personal ha sido objeto de opiniones, en ciertos programas de radio, que incitan a la violencia de género y que atentan contra mi dignidad”, aseguró.

Si bien ella no lo mencionó puntualmente, se estaría refiriendo a la emisión de la periodista Maxine Woodside, ‘Todo para la mujer’.

La también modelo afirmó que si optó por entablar una querella ante las autoridades es igualmente por el bienestar de Elissa Marie y Alexa Miranda, que están siendo dañadas.

“Esta decisión es principalmente por mis hijas, quienes son menores de edad y quienes se están viendo afectadas”, sentenció.

La artista aclaró que su intención no es “limitar sus opiniones con respecto” a su vida, pero sí que se entienda que los famosos tienen “intimidad y una familia que no debe ser considerada parte del aspecto público”.

Geraldine Bazán interpuso una demanda por su bien y el de sus hijas con Gabriel Soto, Elissa Marie y Alexa Miranda. Imagen Geraldine Bazán/Instagram

Geraldine Bazán obtiene apoyo de las autoridades

En esta misma oportunidad, Geraldine Bazán dio a conocer que el Ministerio Público ya resolvió la primera parte del caso para apoyarla.

“Decretó en mi favor las medidas de protección consistentes en la prohibición a los sujetos que están siendo investigados, de comunicarse, emitir cualquier acto de molestia y/o intimidación”, expuso.

Los imputados igualmente tiene prohibido manifestar “opiniones que atenten contra mi dignidad y/o que inciten a la violencia mediática de género”, y las restricciones son extensivas a las adolescentes de la intérprete.

¿Por qué denunció Geraldine Bazán a Maxine Woodside?

El martes 16 de julio, el colaborador de Hoy, Sebastián Reséndiz, reveló en X que Geraldine Bazán emprendió acción legal contra Maxine Woodside y sus colegas, Vicky López y Marco Antonio Silva, “por presunta discriminación y violencia familiar”.

Dicha reacción por parte de la actriz se debería a los comentarios que la llamada ‘Reina de la radio’ y sus compañeros realizaron en su ‘show’ del 27 de mayo de 2024 sobre la relación que sostuvo con Gabriel Soto.

“Como salieron una sola noche y esa noche se embarazó”, enunció la veterana conductora. “Ese día de ‘nada más nos vimos un ratito, ese día pegó. Nada más fue la puntita, pero qué crees, ese día pegó’”.

López añadió: “Y él dijo, como muy caballero, ‘no es mi hija’, pero ya después le gustó, tan así que ya después vino la otra niña”.

Woodside asimismo aseveró acerca de Soto: “Primero ya, bueno dijo ‘OK, si estás embarazada pues nos casamos y me voy a hacer cargo de la bebé’, y luego vino la otra”.

Hasta el momento, el galán de melodramas no se ha pronunciado en cuanto a si secundó a Geraldine para que pusiera un alto a los presentadores.