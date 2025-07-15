Lina Luaces presume encuentro con Miss Cuba 2024: la hija de Lili Estefan es su sucesora

Video Hija de Lili Estefan dice por qué no participó en Miss Universe USA: “No me siento americana”

A una semana de alzarse con la corona, Lina Luaces presumió su encuentro con Miss Cuba 2024. La hija de Lili Estefan se reencontró con Marianela Ancheta durante la fiesta que los Estefan organizaron en su honor la noche del 14 de julio en Miami.

A través de sus historias de Instagram, la modelo, de 22 años, compartió imágenes de su encuentro con Marianela, donde en varias ocasiones se dejaron ver abrazadas y hasta emocionadas.

Incluso, Miss Cuba 2024 le dedicó amorosas palabras a Lina Luaces, a quien dejó claro con una fotografía que colgó en Instagram cuánto la admiraba.

“Mi queen”, anotó el 14 de julio.

Así fue el encuentro entre Lina Luaces y Marianela Ancheta. Imagen Lina Luaces / Instagram

Lili Estefan organiza fiesta en honor a Lina Luaces

La familia Estefan celebró el triunfo de Lina Luaces con una espectacular fiesta en el restaurante Call Me Cuban, de Miami Beach, al que asistieron famosos como Carlos Ponce, Maribel Guardia, Clarissa Molina y Elizabeth Gutiérrez, quien acudió acompañada de su hija Kailey Levy.

“Estoy muy agradecida que puedo estar aquí hoy en día en el restaurante Call Me Cuban celebrando que ya soy la Miss Cuba de 2025”, dijo la sucesora de Marianela Ancheta.

"Estamos en el restaurante Call Me Cuban (…) es un lugar que, desde que Lina ganó Miss Universe Cuba, me dijo: ‘Mami, tenemos que celebrar en Call Me Cuban’. Además, como ustedes saben el Cardozo es parte de Emilio y Gloria Estefan y, obvaimante, aquí abajo todos han venido a disfrutar comida cubana maravillosa", declaró Lili Estefan.

La hija de Lili Estefan celebra su triunfo como Miss Universe Cuba 2025. Imagen Lina Luaces / Instagram

Su triunfo como Miss Universe Cuba 2025

El 8 de julio, Lina Luaces ganó la corona de Miss Universo Cuba 2025 en el Parque Milander de Hialeah, Florida.

La modelo compitió en nombre de Santiago de Cuba durante el evento celebrado en la ciudad de Miami. Tras ser nombrada como representante de la isla, Lina recibió la corona de su antecesora, Marianela Ancheta, ante el aplauso de los presentes en el certamen.

Durante la competencia, donde también fue honrada con el premio Miss Prensa, Lina Luaces se antepuso a Vanessa Villareal, quien obtuvo el tercer lugar, y Lisbeth Fernández, que se quedó con el segundo lugar.