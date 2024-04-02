Niurka Marcos

Hija de Niurka dice que abrió OnlyFans tras no conseguir empleo de actriz, ¿cómo la apoyará su mamá?

La cubana dijo lo que piensa luego de que Romina revelara que no ha tenido oportunidades para desarrollarse en la actuación, por lo que ahora vende fotografías explícitas.

Video Hija de Niurka revela quiénes la incitaron a quitarse la ropa en una app para adultos

Romina, hija de Niurka Marcos, continúa sincerándose sobre la decisión de abrir recientemente su página de contenido para adultos.

La cantante reveló, en entrevista con la Revista Influencer, que si se sumó a una famosa aplicación de paga fue porque tiene “necesidades económicas”.

Posteriormente, el 28 de marzo, ella compartió que parte de su resolución se debió a que no ha incursionado en el mundo artístico, como anhelaba.

“También soy actriz y (decía) ‘seguramente no me van a dar empleo en muchos lugares…’”, dijo en declaraciones presentadas por el canal de YouTube ‘Soy el RogerMx’.

“Pero, al día de hoy, de actriz no me han dado trabajo, entonces también uno piensa: ‘¿Qué? ¿Me voy a esperar a los treinta, cuarenta y tantos a que ojalá algún día quede en alguna serie o una película?’”, agregó.

Romina aseveró que aunque le encantaría “hacer teatro musical” y espera “en unos años” tener la oportunidad de laborar en él, ahora entendió que ese “camino” no se le está dando.

¿Qué opina Niurka Marcos de lo dicho por Romina?

Luego de las confesiones de Romina, Niurka Marcos brindó su opinión en torno al hecho de que ella no ha sido considerada para aparecer en proyectos.

“Creo que es un comentario bastante acertado si viene desde su experiencia personal, y ser honesta, enfrentarlo y transmitirlo es importante”, indicó ante el micrófono de la reportera Berenice Ortiz este 31 de marzo.

“Me imagino que no es ella la única que tiene esta falta de oportunidades. Hoy en día realmente la industria del espectáculo está sufriendo bastante”, añadió.

Niurka Marcos apoya y aconseja a su hija

Tal y como ya lo hizo anteriormente, la estrella de ‘Alma de ángel’, serie que puedes ver aquí en ViX, externó su respaldo a Romina en este asunto.

“¿Cómo puedo apoyarla? Nada más diciéndole: ‘Hija, muy bien, son tus decisiones. Enfrenta de esa misma manera responsable tus vivencias, pero no dejes de vivir tus aventuras’”, enunció.

La vedette aseguró que su retoño ha aprendido de ella: “Yo les enseñé a ser honestos. Ella tiene también como mujer que tomar sus decisiones, como yo un día decidí hacer Playboy”.

En ese contexto, la cubana aclaró que será la joven quien decida qué tanto enseñará de su cuerpo a cambio de una compensación económica.

“¿Qué es lo que va a hacer ‘Romi’? Pues va a llegar hasta donde ella quiera, como otras compañeras del medio que han vivido la misma experiencia y que está bien, es lo de hoy”, sentenció.

Actualmente, Romina cuenta con 21 publicaciones en su cuenta, a la que los usuarios se puedes suscribir por 15 dólares al mes.

