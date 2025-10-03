Novia de Romina Marcos revela trastorno que padece y deseaba ocultar
Laura Salazar se sinceró sobre el trastorno que padece y que por inseguridad deseaba mantener oculto. “Quiero ser real”, dijo.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Laura Salazar, novia de Romina Marcos, se sinceró sobre el trastorno que padece y deseaba ocultar.
Este jueves 2 de octubre, la ‘influencer’ compartió que “desde muy chiquita” fue diagnosticada con “autismo”, condición que siempre ha tratado de “esconder”
“Quiero ser congruente (…) y siento que yo solita lo hice bien grande, pero lo que les he estado ocultando es que soy autista”, declaró.
“Tengo una maestría en enmascarar esta parte de mí. Desde chiquita he aprendido cómo disimular, pero siento que llegó el punto en el que no sé, ya no podía sostener esto. E s que tener autismo y pretender que no tienes autismo es muy agotador y siento que antes era más fácil ocultarlo porque no estaba bajo tantas miradas (…) era muy reservada con mis cosas y así era más fácil disimular. Pero no sé, cuando ya empezó a hacerse más masivo mi exposición en los medios, si tenía mucha presión de que ah, ya piensan que soy normal y ahora de ser normal a ser anormal, rara, que es como se percibe en el mundo externo, pues me daba miedo”, agregó.
Laura Salazar comentó que desde pequeña aprendió a protegerse del “bullying”, “acoso” e incluso, “discriminación”, ya que este tipo de trastornos suelen ser motivo de burla en el exterior.
“Desde chiquita aprendes que si eres diferente, pues hay bullying, hay acoso, hay discriminación, hay aislamiento y yo no quería esas cosas y había formado esta imagen de neurotípica que me beneficiaba. Yo sentía que me beneficiaba, pero pues era todo lo contrario. Internamente yo estaba de ‘ya no puedo más’. Por eso, a veces, estoy muy hermética y por eso a veces le saco la vuelta a muchas cosas. Ahorita que lo veo en retrospectiva, no puedo creer que sí lo haya logrado, que sí haya engañado todo el mundo de que, ‘ah, sí, soy normal’”, declaró.
“Eso ya me agotó, siento que ya no es algo que pueda sostener, quiero ser real, es muy importante para para mí (…) porque ya estoy intentando no hacerlo. Es un hábito que me quiero quitar y todo empieza pues comunicándolo, diciendo: ‘oigan, pues para empezar tengo autismo’”, dijo.
Por último, la novia de Romina Marcos agradeció el apoyo de sus seguidores, a quienes también prometió “ya no se ocultaría” más.