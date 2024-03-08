Hija de Niurka destapa nuevo padecimiento que sufre tras aparecer con la cara casi "desfigurada"

Video Romina, hija de Niurka, revela cómo está luchando contra la enfermedad que afectó su cara

En agosto pasado, Romina Marcos, hija de Niurka, apareció llorando y con la cara ‘desfigurada’, revelando que tenía herpes zóster.

A siete meses de la enfermedad que le ocasionó fuertes dolores en el rostro, la joven actriz y cantante reveló que le detectaron un nuevo padecimiento.

¿Qué tiene la hija de Niurka?

A través de una de sus historias en su perfil personal, Romina Marcos detalló que acudió con un otorrinolaringólogo por un fuerte dolor en el oído.

“En esta serie de la historia de mi vida, tengo el gusto de presentarles este nuevo capítulo que se titula: ‘ Tengo chueca la mandíbula’. Hace unos días me empezó un dolor que venía del oído y me bajada y a veces subía, yo decía ‘¿qué onda? ¿qué tengo? ¿esto no es normal?’, pero yo decía ‘es el oído’.

Romina se sorprendió al descubrir que no era un problema auditivo: "¿Qué creen amigos? Mi oreja está perfecta, escucho superbién, de eso no se preocupen, sorda no me voy a quedar, lo que tengo chueco es la mandíbula”, comentó.

Aunque en esta ocasión no compartió su problema de salud al borde de las lágrimas y tomó con sentido del humor su padecimiento, Romina Marcos sí mostró cómo se le va “chueca la boca”.

“Como que se va chueco, se va para allá (la derecha)”, dijo la hermana de Emilio Osorio.

Romina Marcos, hija de Niurka, destapó así el padecimiento que sufre Imagen Instagram Romina Marcos

La hija de Niurka está convencida de que esta dolencia la ocasionó el estrés.

“Adivinen ¿por qué? Obvio por estrés, siento que aprieto los dientes, una cosa padrísima”, sentenció.

Hija de Niurka lloró al confesar la dolorosa enfermedad que sufría

Romina Marcos, hija de la famosa vedette cubana Niurka, compartió en agosto a través de sus redes sociales que había sido diagnosticada con herpes zóster, una infección viral dolorosa que causa erupciones en la piel.

Detalló el difícil proceso que vivió antes de recibir el diagnóstico, pues comenzó con un fuerte dolor de cabeza que luego se transformó en una sensación de ardor y ronchas en parte de su cara.

Al principio, no le prestó mucha atención, pero la preocupación creció y tras consultar con su médico, se confirmó que padecía herpes zóster. La razón detrás de esta enfermedad fue la somatización de sus emociones, es decir, su cuerpo expresó físicamente el dolor psíquico que no había abordado.