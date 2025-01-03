Hija de Niurka asegura que “manifestó durísimo” para que su novia se convirtiera en su “mujer”

Video Hija de Niurka se declara "'baby' lesbiana": ella es la doctora que ahora es su novia

Romina Marcos, hija de Niurka, sorprendió a sus admiradores el pasado 27 de diciembre al confirmar que sostiene una relación con la doctora e ‘influencer’ Laura Salazar.

Durante su participación en ‘Deko en vivo’, transmitido en YouTube el martes 24, la cantante se definió como “‘baby’ lesbiana” y aseguró estar “enamoradísima” de su pareja.

Romina Marcos presentó a su novia, Laura Salazar. Imagen Romina Marcos/Facebook

Hija de Niurka afirma que “manifestó” a su novia

PUBLICIDAD

Tras días de hacer público su romance, este 2 de enero Romina Marcos aseveró que logró cumplir su deseo de que Laura Salazar se volviera su novia.

Lo anterior sucedió luego de que Pedro Prieto, presentador del ‘show’ ‘Auténtico’, recordara que la hermana de Emilio Osorio habló de la creadora de contenido en una plática que sostuvieron hace ocho meses.

La intérprete de ‘Me dijeron que no’ publicó en su cuenta de Instagram un clip de esa conversación y escribió encima:

“No me acordaba de esta entrevista… ¡‘Wow’, cómo manifesté a mi mujer en ese momento! Ojo: este podcast se grabó en abril de 2024”.

En un comentario que dejó en la plataforma digital del conductor, el retoño de Niurka asimismo apuntó: “¡Manifesté durísimo!”.

Romina Marcos aseguró que "manifestó" que Laura Salazar se volviera su novia. Imagen Romina Marcos/Pedro Prieto/Instagram

¿Qué dijo Romina Marcos sobre Laura Salazar?

En su charla con Pedro Prieto y su esposa, Titi Jaques, Romina Marcos reveló que estaba “abierta” a la posibilidad de vincularse con alguien de su mismo género.

“La verdad es que el tipo de mujeres que me atraen sí son supermasculinas”, puntualizó, “o sea, que parecen más hombre que mujer”.

Cuando le pidieron dar un ejemplo específico, la cantautora respondió: “¿Ubican a… la doctora Laura? […] Siempre sube de que, ‘¿tienes fluido vaginal?’. Sí, pero por ti, me mojas”.

A los segundos, ella pareció haberse apenado: “¡Ay, qué oso si ve esto! Pero no me importa, todas las mujeres somos, neta está cañona”.

‘Romi’, como la llaman cariñosamente, no obstante, aprovechó la oportunidad para dejar claro que Salazar ya llamaba su atención.

“Es todo un ‘tomboy’ y me encanta. Obviamente respeto mucho, tiene una relación y todo, entonces yo no me meto”, externó.

PUBLICIDAD

Y, de igual forma, le envió un mensaje: “Pero, si cortas, [guiño de ojo], y si te gusto, también, porque quién sabe si yo te gusto a ti”.