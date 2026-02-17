Geraldine Bazán

Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos otra vez por sus hijas: “Son nuestra vida entera”

El actor Gabriel Soto se dejó ver junto a Geraldine Bazán con motivo de los cumpleaños de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos otra vez por sus hijas. A casi 8 años de anunciar su divorcio, los actores sorprendieron al reaparecer conviviendo como familia.

El encargado de compartir las fotografías fue el actor de Monteverde, quien dejó claro que la reunión tenía como objetivo celebrar los cumpleaños de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Mirada.

“Hoy es cumpleaños de Elissa y el jueves el de Miranda y este año decidimos festejarlas juntas”, escribió el intérprete de 50 años.

En su publicación, Gabriel Soto también resaltó el cariño y orgullo que siente por sus hijas. Este martes 17 de febrero, Elissa cumple 17 años, mientras que Alexa llegará a los 12 años el próximo19 de febrero.

“Hijas, son nuestra vida entera y las AMAMOS con todo el corazón. Ya les he dicho todo lo que les deseo y estaremos SIEMPRE para ustedes y sobre todas las cosas!!! QUE GRAN ORGULLO ver las personas tan hermosas, nobles e inteligentes en las que se han convertido”, precisó.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos por sus hijas.
Imagen Gabriel Soto / Instagram

¿Se reconciliaron?

La primera vez que Gabriel Soto y Geraldine Bazán se dejaron ver juntos fue en octubre de 2025 durante el UpFront de TelevisaUnivision.

La fotografía desató especulaciones sobre una supuesta reconciliación entre ellos. Sin embargo, la actriz de Mi Verdad Oculta fue clara al señalar que no existía ningún tipo de vínculo amoroso a su alrededor.

“No, no hay segundas oportunidades. No hay borrón y cuenta nueva. Hay una madre y un padre que aman profundamente a sus hijas y que priorizan su bienestar emocional. Hay dos personas adultas, maduras y buenas personas que han aprendido de la vida y de lo que realmente importa”, aclaró en sus historias de Instagram.

“Si a alguien le inspira de manera positiva esta historia, tómela!”, concluyó.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán pusieron fin a su relación de una década y a su matrimonio de dos años en mayo de 2018 en medio de fuertes rumores de infidelidad por parte del actor con Irina Baeva.

Geraldine BazánGabriel SotoPLN 26FamososCelebridades