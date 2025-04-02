Christian Nodal

Hermana de Nodal presume su amistad con ex del cantante: ¿no quiere a Ángela Aguilar?

Amely González compartió en su cuenta de Instagram fotografías que comprueban la conexión que mantiene con María Fernanda Guzmán, quien fuera pareja del cantante. Las imágenes han revivido las sospechas de que la ‘influencer’ no se llevaría bien con su cuñada.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video La hermana de Christian Nodal lleva una vida de lujos, pero nunca habla de él

Amely, la hermana menor de Christian Nodal, presumió que aún es muy unida a una ex del famoso cantante, por lo que revivió las especulaciones de que no querría a la esposa de este, Ángela Aguilar.

Las sospechas de que la ‘influencer’ no tendría una relación con su cuñada comenzaron desde que no fue vista en la boda que ella y el sonorense celebraron en julio del año pasado.

Hermana de Nodal se reúne con ex del cantante

Mientras Christian Nodal y Ángela Aguilar se han dejado ver muy amorosos en redes sociales, Amely González mostró que se mantiene en contacto con María Fernanda Guzmán, quien fue novia del cantautor en el 2019.

En su perfil de Instagram, la creadora de contenido publicó el sábado 29 de marzo una imagen en la que se alcanzan a apreciar varias instantáneas que se tomó con la empresaria.

Aunque ella no brindó información acerca de si en ese instante se encontraban juntas, de acuerdo con Infobae, el dúo se habría reunido para cenar.

En las postales difundidas, queda en evidencia que el par se profesa cariño, por lo que no las afectó el final del romance entre la emprendedora y el intérprete de ‘Botella tras botella’.

Amely, hermana de Nodal, presumió reunión con María Fernanda Guzmán, ex del cantante.
Imagen Amely González/Instagram

Debido a este encuentro, resurgieron las dudas sobre si Amely no se llevaría bien con la hija de Pepe Aguilar pues, hasta el momento, ninguna ha compartido retratos en los que aparezcan conviviendo.

Aunque no existe evidencia en imágenes de si son unidas, cabe señalar que, a diferencia de hace unos meses, la hermana de Christian ya sigue a Ángela en la plataforma digital.

Sin embargo, ella no ha dejado de ser ‘amiga’, en la aplicación, de Cazzu, quien se separó del compositor en mayo de 2024, luego de dar la bienvenida a su hija, Inti.

¿Nodal y Ángela Aguilar en crisis?

La reunión de Amely González con María Fernanda Guzmán se conoce justo cuando se vuelve a rumorar que Christian Nodal y Ángela Aguilar atraviesan una supuesta crisis.

Lo anterior se debe a que surgió un video en el que ella habría hecho un supuesto desplante a su marido, el 14 de marzo durante el concierto que él dio en la Monumental Plaza de Toros México.

En ese material, se observa al artista caminar hacia la joven y parece esperarla con la intención de darle un beso y tomarla por la cintura, pero ella sigue su andar sin detenerse.

Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarParejas de famososFamosos

